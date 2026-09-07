La Policía Local de Alicante ha intervenido 50.000 productos falsificados valorados en más de dos millones de euros

La Policía Local de Alicante ha intervenido más de 50.000 productos falsificados con un valor que en el mercado superaría los dos millones de euros, en operaciones contra la venta ambulante ilegal, el llamado ‘top manta’, llevadas a cabo en julio y agosto, en colaboración con la Policía Portuaria. Por otro lado, el dispositivo especial contra el consumo de alcohol en la calle ha dado como resultado la interposición de 587 actas de denuncia.

"La venta de productos falsificados y el consumo de alcohol en la calle son dos prácticas contra las que la Policía Local actúa durante todo el año, pero que se intensifican durante el verano, por lo que en esta época reforzamos los operativos y las intervenciones, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas", destaca el concejal de Seguridad, Julio Calero.

Uno de los dispositivos contra la venta de productos falsificados | Policía Local de Alicante

En las operaciones realizadas contra el ‘top manta’ y contra la venta de falsificaciones durante los meses de julio y agosto se han llevado a cabo 13 detenciones por delitos contra la propiedad industrial. Entre los productos falsificados intervenidos destacan camisetas y todo tipo de prendas de ropa, joyas, bolsos y carcasas de móvil.

Durante este verano la Policía Local ha intensificado la vigilancia de la venta ambulante de productos falsificados ante la afluencia de turistas especialmente en el frente litoral, el paseo y la plaza del Puerto. Entre las últimas intervenciones destaca la realizada el pasado 30 de agosto en la plaza del Puerto, en el que se intervinieron más de 3.000 productos falsificados tanto en puestos de venta ambulante como en autorizados.

Asimismo, se ha reforzado el dispositivo especial contra el consumo de alcohol en la calle, con intervenciones que han dado como resultado la apertura de 587 actas por parte de la Policía Local de Alicante en los meses de julio y agosto.