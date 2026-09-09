Detenidos en Alcoy, Muro y Elche por la venta de tabaco de contrabando por internet

La Guardia Civil ha desarticulado una supuesta organización criminal dedicada a la venta de tabaco de contrabando por internet a toda España. En el marco de la operación, ha detenido a tres hombres de 61, 65 y 67 años y a una mujer de 56 en Elche, Alcoi y Muro de Alcoy (Alicante).

Los agentes se han incautado de 16.966 cajetillas de tabaco de distintas marcas, por valor superior a 101.000 euros, y de 76.100 euros en efectivo. También han intervenido un arma de fuego corta y sustancias estupefacientes. Además, se han bloqueado 19 cuentas bancarias, con un saldo aproximado de 60.000 euros, y cinco bienes inmuebles valorados en más de 200.000 euros.

A los acusados se les atribuyen delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y organización criminal, ha detallado el instituto armado en un comunicado.

El Equipo de Policía Judicial de Villena y el Área de Investigación de Ibi iniciaron las pesquisas a partir de la información facilitada por la Policía Local de Cocentaina sobre una mujer que, presuntamente, estaría vendiendo tabaco a través de una red social.

Las primeras gestiones permitieron comprobar que la investigada remitía la mercancía mediante empresas de paquetería y a contrarreembolso a distintos puntos de España, con más de 30 envíos contabilizados, según la Guardia Civil.

En una de esas entregas, los agentes intervinieron un centenar de cajetillas de tabaco sin precinto fiscal. El análisis de los envíos permitió determinar, además, que la investigada, presuntamente, utilizaba los datos de familiares de avanzada edad, en situación de vulnerabilidad y ajenos a la actividad, para que figurasen como remitentes de los paquetes. Al parecer, uno de sus hermanos, en cambio, sí participaba de forma activa en la venta y figura entre los detenidos.

El cotejo con otras aprehensiones realizadas en la comarca apunta a que el tabaco intervenido procedería de una fábrica clandestina desmantelada por la Guardia Civil en Muro de Alcoy en 2025, al coincidir los elementos identificativos de las cajetillas.

El avance de la investigación permitió identificar a los proveedores que, presuntamente, abastecían a la investigada, dos hombres residentes en Elche, y establecer la estructura de la organización.

Registros

Finalizadas las gestiones, los agentes practicaron seis registros: cuatro domicilios en Alcoi; en Elche, donde contaron con la colaboración de la Policía Local; y Muro de Alcoy, uno de ellos con una nave industrial anexa, y dos garajes.

En el marco de esta actuación, se incautaron de 16.966 cajetillas de tabaco de distintas marcas comerciales, valoradas en más de 101.000 euros, y 76.100 euros en efectivo. En la vivienda con nave anexa se intervinieron también un arma de fuego corta, un inhibidor de frecuencia y diferentes sustancias estupefacientes, entre las que había cocaína y hachís.

La Guardia Civil ha apuntado que la investigación ha permitido igualmente el bloqueo de 19 cuentas bancarias, con un saldo aproximado de 60.000 euros, y de cinco bienes inmuebles valorados en más de 200.000 euros.

Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcoi, en funciones de guardia, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.