Los canales del Taibilla moviliza 63 millones para reforzar el abastecimiento de agua en la provincia de Alicante

El presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Juan Cascales, ha recibido hoy en las instalaciones centrales del organismo, en Cartagena, al subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, a quien ha acompañado durante su visita a las oficinas y a las instalaciones del organismo en Tentegorra.

Durante su estancia, el subdelegado ha conocido de primera mano la actividad de la MCT y las principales actuaciones desarrolladas, en ejecución y previstas en la provincia de Alicante en 2026, que en conjunto suponen una inversión superior a los 63 millones de euros, financiados con fondos propios del organismo, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y fondos FEDER.

El subdelegado y el presidente de la MCT | Subdelegación del Gobierno

El ámbito de las actuaciones abarca infraestructuras estratégicas como la desaladora de Alicante, las estaciones de tratamiento de agua potable de La Pedrera y Torrealta y distintas instalaciones de regulación y distribución, como el nuevo depósito de Vistabella y la mejora del abastecimiento en Torrevieja, Guardamar del Segura, San Miguel de Salinas y Aspe.

Desaladora de Alicante

La desaladora de Alicante concentra una parte destacada de estas inversiones, financiadas con cargo al Plan PRTR, y dirigidas especialmente a mejorar su eficiencia energética y su capacidad de gestión. En 2026 han finalizado tanto la implantación de una planta fotovoltaica para autoconsumo en la Fase I, con una inversión de más de 5,6 millones de euros, como la sustitución de sus turbinas de recuperación Pelton por recuperadores de energía isobáricos, una actuación de más de 11,2 millones de euros que permite reducir el consumo eléctrico de la instalación en aproximadamente 0,5 kWh por metro cúbico, hasta un 7 por ciento del consumo total.

A estas actuaciones se suma el proyecto de digitalización y automatización de la desaladora, actualmente en ejecución y con una inversión de casi 3 millones de euros, que permitirá modernizar los sistemas de control, comunicaciones y supervisión, renovar equipos y reforzar la ciberseguridad de esta infraestructura estratégica para el abastecimiento.

Eficiencia energética

En el ámbito del tratamiento de agua, la MCT está acometiendo un importante programa de modernización de la ETAP de La Pedrera, en Jacarilla. El pasado mes de mayo comenzaron las obras de rehabilitación de sus decantadores, con una inversión superior a 7 millones de euros, destinadas a recuperar la capacidad de tratamiento de la planta y garantizar su continuidad y fiabilidad. El programa se completará con la adecuación de sus instalaciones electromecánicas, con una inversión de más de 1,2 millones de euros, y con actuaciones de digitalización y automatización que ya han finalizado.

También en la ETAP de Torrealta, en La Murada (Orihuela), ha concluido este año el proyecto de digitalización y automatización de la planta, financiado a través del Plan PRTR, que ha supuesto una inversión de más de 2 millones de euros y ha permitido mejorar sus sistemas de control, instrumentación y ciberseguridad. Paralelamente, se encuentra en ejecución una planta fotovoltaica para autoconsumo, con una inversión de 2,45 millones de euros, que suministrará energía renovable tanto a la estación de tratamiento como a las instalaciones de elevación asociadas.

Red de distribución

Instalaciones de Los Canales del Taibilla | Subdelegación del Gobierno

La red de distribución se verá reforzada con la ampliación del actual depósito de la MCT en el paraje de Vistabella, en Jacarilla. El próximo mes de octubre está previsto el inicio de las obras de construcción de un nuevo depósito de 65.000 metros cúbicos, con una inversión superior a 16 millones de euros. El conjunto de ambos depósitos alcanzará una capacidad total de 130.000 metros cúbicos y se convertirá en el segundo mayor centro de reparto de la provincia de Alicante, optimizando la capacidad y flexibilidad de este punto estratégico del sistema hidráulico de la MCT, que regula volúmenes procedentes de la ETAP de La Pedrera y de las desaladoras de San Pedro del Pinatar y Torrevieja.

El programa inversor se extiende además a las redes de abastecimiento de distintos municipios de la provincia. En Torrevieja y San Miguel de Salinas las obras comenzaron el pasado mes de junio y contemplan, respectivamente, la renovación de casi 2 kilómetros de conducción de fibrocemento y de aproximadamente 7 kilómetros del ramal de abastecimiento desde Vistabella, con inversiones de 1,8 y 2,7 millones de euros. En Guardamar del Segura está prevista asimismo la renovación de un tramo de 1,3 kilómetros de conducciones de fibrocemento, con una inversión cercana a 1,3 millones de euros.

En Aspe, la MCT tiene actualmente en licitación el proyecto para construir un nuevo depósito de regulación de 10.000 metros cúbicos y una nueva estación de impulsión, con un presupuesto de 5,7 millones de euros. La actuación permitirá aumentar la capacidad de regulación y mejorar la garantía y fiabilidad del abastecimiento al municipio.

Durante la visita, el presidente de la MCT, Juan Cascales, ha destacado que el conjunto de las actuaciones refleja la apuesta del organismo por mantener una política de inversión sostenida en la provincia de Alicante, combinando la modernización de infraestructuras con la mejora de la eficiencia energética, la digitalización y la renovación de las redes de abastecimiento. En este sentido, ha señalado que las inversiones desarrolladas están orientadas a anticiparse a las necesidades del sistema y a reforzar la seguridad, la calidad y la sostenibilidad del suministro de agua potable.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de España y de la MCT con la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la provincia, así como el impacto de estas inversiones en la garantía y la calidad del abastecimiento de los 35 municipios alicantinos integrados en la MCT. Pineda ha subrayado la importancia de seguir impulsando actuaciones que mejoren la eficiencia de las instalaciones, incorporen nuevas tecnologías y permitan afrontar con mayores garantías los retos derivados de la escasez de recursos hídricos y de los efectos del cambio climático.