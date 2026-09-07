Sant Joan d'Alacant diseña una campaña de prevención del consumo de alcohol entre los menores

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant y el colectivo festero local han unido fuerzas, de manera coordinada, para poner en marcha la I Campaña de Prevención del Consumo de Alcohol en Personas Menores de Edad durante la celebración de las Fiestas del Cristo 2026. A través del lema ‘Con cabeza + fiesta’, los impulsores de esta campaña quieren que las Fiestas Mayores de Sant Joan d’Alacant 2026, en honor al Santísimo Cristo de la Paz, sean el mayor espacio de convivencia, alegría y tradición de Sant Joan.

Para dar a conocer todas las características de esta campaña, ha tenido lugar una rueda de prensa en el ayuntamiento, en un acto donde han intervenido la concejala de Sanidad, Julia Parra; el concejal de Juventud, David Aracil; el concejal de Seguridad, Nicolas López; la técnica municipal de Sanidad, Sonia Mira; la representante de la Junta de Penyes, Ana Ramón; y Alejandro López, en representación de la Comisión de Fiestas del Santísimo Cristo de la Paz. Además, han asistido las Reinas y Damas de las Fiestas del Cristo 2026.

La concejala de Sanidad, Julia Parra ha explicado que, “por primera vez, el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant y el colectivo festero unimos fuerzas de manera coordinada para poner en marcha la I Campaña de Prevención del Consumo de Alcohol en Personas Menores de Edad durante las Fiestas Mayores, con el lema ‘Con cabeza + Fiesta’. Nuestras fiestas mayores son el mayor espacio de convivencia, alegría y tradición de Sant Joan. Queremos que sigan siéndolo para todos, pero especialmente para nuestros jóvenes. Sin embargo, para que sean unas verdaderas fiestas de disfrute, debemos garantizar un entorno seguro, saludable y libre de riesgos para la infancia y la adolescencia”.

Esta iniciativa nace en las Fiestas del Cristo y se dirige especialmente a la adolescencia al tratarse de una etapa de especial vulnerabilidad. “Factores como la presión del grupo de iguales, la búsqueda de nuevas experiencias y una baja percepción del riesgo facilitan el inicio en el consumo de sustancias. Durante las fiestas, estos riesgos se intensifican debido a una mayor disponibilidad de bebidas alcohólicas y a una permisividad social incrementada”, asegura Julia Parra.

Los datos obligan a actuar con firmeza y de forma temprana. En España, la edad media de inicio en el consumo se sitúa en los 13,9 años, tanto en chicos como en chicas. Otros estudios hablan de un inicio más precoz, con 12 o 13 años, o incluso en torno a los 11 años. Según el estudio Estudes 2023, el 73,3% de los estudiantes de 14 a 18 años ha probado el alcohol alguna vez y el 28,2% reconoce haber realizado consumos en atracón (binge drinking). Y lo que es más alarmante, el 92,9% de los menores considera fácil o muy fácil conseguir alcohol.

Además, este proyecto ha sido seleccionado a nivel nacional para recibir la ayuda RECS-EPSP 2026-2027 del Ministerio de Sanidad, en el marco de su Línea Prioritaria de Actuación 5, destinada al refuerzo del trabajo intersectorial para la prevención del consumo de alcohol con especial énfasis en la juventud. “Este reconocimiento nacional corrobora algo fundamental: la prevención no es una tarea aislada del Ayuntamiento, ni de la Policía, ni de las peñas. Es un trabajo en equipo entre toda la sociedad civil e institucional”, ha comentado Parra, quien ha añadido que desde la Unidad de Comunitaria Prevención de Adicciones de Sant Joan d’Alacant se viene trabajando en la prevención de adicciones desde el año 2008, siendo su colectivo prioritario de intervención las personas menores de 18 años y sus familias.

Desde la Concejalía de Seguridad, su responsable, el edil Nicolás López, ha destacado que hay que poner “todos los medios para que el alcohol no se convierta en protagonista negativo de las fiestas. Y por eso vamos a actuar desde la prevención, la presencia policial y la coordinación entre distintos cuerpos de seguridad, como Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil”. Por su parte, el concejal de Juventud, David Aracil, ha destacado “el trabajo de coordinación realizado con anterioridad desde diferentes departamentos y la concienciación entre menores de que el alcohol no es bueno”. Y para ello, desde el Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA) se va a trabajar el próximo curso en materias como la prevención del consumo del alcohol, un trabajo que se prolongará todo el año”.

La técnica de Sanidad, Sonia Mira ha explicado las cuatro líneas de acción de la campaña. Por un lado, está la coordinación municipal y la capacitación del colectivo como agentes de salud. Para ello se ha creado una Comisión Mixta que involucra a las concejalías de Sanidad, Fiestas, Seguridad Ciudadana, Juventud, la Junta de Penyes y

la Comisión de Fiestas, además de otras entidades como la Consellería de Sanidad, a través del Departamento de Salud Pública y del Centro de Salud de Sant Joan. Por otro lado, la formación a peñistas en materia de prevención de adicciones y prevención y atención sobre accidentes y situaciones crisis, que correrá a cargo de una enfermera del Centro de Salud de Sant Joan y de la técnica de Sanidad. La segunda línea de trabajo es una campaña de concienciación y comunicación social, con cartelería física y redes sociales, donde aparte de la cartelería oficial de la campaña se repartirán por comercios y establecimientos de hostelería una cartelería especifica que nos recuerda que “la no dispensación de alcohol a menores siempre tiene un sentido protector”.

La tercera línea se basa en la presencia a pie de calle con los ‘Puntos de Salud’, atendidos por dos técnicas de prevención de adicciones y coordinados con la Policía Local, puntos que ofrecerán servicios de asesoramiento directo y dinámicas preventivas con entrega de merchandising en eventos multitudinarios como el Día de las Paellas y los conciertos de fiestas en la Plaça L’Ordana. Y la cuarta línea, centrada en el seguimiento del cumplimiento de la ley. “Se trata de una responsabilidad compartida, donde los peñistas velarán por el cumplimiento en los espacios propios de las peñas, mientras que la Policía Local realizará las inspecciones formales pertinentes. Tanto en peñas como en barras de recintos festeros se instalará el cartel que recuerda la prohibición legal de dispensar alcohol a menores con el fin de asegurar que no se sirva alcohol a dicho colectivo”, ha añadido la técnica de Sanidad.

Por último, los representantes de la Junta de Penyes, Ana Ramón, y de la Comisión de Fiestas, Alejandro López, en representación de la Comisión de Fiestas, han manifestado que desde el colectivo festero se suman con convicción a este proyecto por varias razones: “Proteger la salud de nuestros menores, prevenir conductas de riesgo asociadas, retrasar la edad de inicio del consumo, cumplir estrictamente la normativa, e implicar a toda la comunidad. La prevención es eficaz si actuamos unidos: familias, peñas, hostelería, comerciantes, Policía Local y servicios sanitarios”.

En definitiva, esta campaña no busca prohibir la diversión, sino protegerla. Queremos que los jóvenes disfruten de las fiestas de Sant Joan de forma activa, responsable y saludable. Y para ello hacemos un llamamiento directo a las familias para reforzar la comunicación en casa; a la hostelería y puestos festivos para mantener la máxima responsabilidad en la no venta a menores; a los festeros adultos para ser un ejemplo de conducta; y a los propios jóvenes para cuidar de sí mismos y de sus amigos.