Detenido por empadronar en su casa a ciudadanos extranjeros previo pago de 250 euros

La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a un hombre de 59 años por su presunta participación en los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El arrestado, presuntamente había empadronado en la casa que tenía alquilada a ciudadanos extranjeros con el fin de realizar trámites de documentación, previo pago de una cantidad económica.
La investigación surgió cuando un hombre pasó por la Comisaría de Alcoy para informarse sobre los trámites que había que seguir para realizar una carta de invitación a un ciudadano extranjero.Cuando los agentes analizaron la documentación vieron que en el certificado de empadronamiento expedido a su nombre había ya empadronadas en distintas fechas, varias personas de distintas nacionalidades.
Después comprobaron que en esa dirección no vivía ninguna de esas personas y que algunas habían realizado un pago de 250 euros para empadronarse en esa dirección. De esta forma constataron que el arrestado, habría colaborado con ánimo de lucro en esos empadronamientos ficticios facilitando a esas personas la documentación necesaria para hacerlo.
Tras la detención las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alcoy.