Roger dice adiós a la temporada tras romperse el cruzado

Nuevo golpe anímico para este Hércules. La grave lesión de Roger Colomina deja al cuadro blanquiazul muy tocado, por su labor en el césped y por lo que supone para el vestuario. Roger pasará los próximos días por el quirófano después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior frente al Atlético Madrileño. El de Sabadell se perderá lo que resta de temporada y parte de la que viene.

Roger podría estar fuera de combate unos ocho meses, aunque hasta que no se le opere no se podrá determinar con exactitud el tiempo exacto de su ausencia. Roger afrontaba su tercera temporada en el Hércules y tiene contrato hasta junio, aunque el club da por hecha su continuidad.

El mediocentro catalán está viviendo su temporada más negra porque ya tuvo que pasar por el quirófano a principios de curso por culpa de una lesión en el hombro que le hizo estar de baja tres meses. Ahora, su baja condiciona a Beto Company que estaba encontrando en Roger su ancla y su brújula.