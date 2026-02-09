EXPLOTACIÓN LABORAL

Los responsables de un negocio de alquiler de habitaciones en Alicante explotaban a una empleada extranjera

Hay tres acusados por presuntamente imponer horarios excesivos sin contrato ni alta a la Seguridad Social a una empleada recién llegada de Colombia a la que negaban también vacaciones y días libres

Redacción

Alicante |

Puerta de acceso a la Audiencia Provincial de Alicante
Puerta de acceso a la Audiencia Provincial de Alicante | ondacero.es

La sección Primera de la Audiencia de Alicante ha fijado para este martes el juicio contra tres personas, dos hombres y una mujer; acusadas de explotar laboralmente a una mujer extranjera. Horarios excesivos, sin vacaciones ni días libres y sin contrato ni alta en laSeguridad Social. Estas eran las condiciones en las que trabajaba la víctima en un negocio de alquiler de habitaciones en Alicante.

Cárcel según la Fiscalía

La Fiscalía solicita dos años y nueve meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores para cada uno de los tres acusados que en 2022 ofrecieron trabajo a una mujer recién llegada de Colombia para encargarse en un principio de entregar las llaves a los clientes.

Sin embargo, las condiciones empeoraron con el tiempo y la mujer debía estar disponible todos los días. Además, debía solucionar cualquier problema de mantenimiento que sufrieran las instalaciones de alquiler. En enero de 2024 se puso enferma, pero tuvo que ir a trabajar igualmente.

