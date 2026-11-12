Raúl Asencio presenta en Aspe cuatro panettones para la Navidad de 2026

El Teatro Wagner de Aspe acogió la presentación de cuatro propuestas de panettone de Raúl Asencio para la campaña navideña. El acto formó parte de la VIII Muestra de la Gastronomía de Aspe, organizada por el Ayuntamiento a través de su Concejalía de Turismo.

La presentación estuvo conducida por Fernando Botella y contó con las intervenciones de Joaquín Buitrago, presidente del Elche Club de Fútbol, y de Ana Soler, en representación de Julián Soler. También asistió Víctor Manuel Mellado Pomares, director de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante.

La Edición Especial 2026 combina mosto de Julián Soler, chocolate elaborado a partir del grano de cacao y pasas. La colaboración incorpora también el proyecto VIDARTIS y una obra del artista Ramón Freire que acompaña al panettone. El mosto tiene así una doble presencia, como ingrediente de la receta y como materia para la creación artística.

Durante el acto, Asencio recibió el cuadro original de Ramón Freire creado para esta colaboración.

Los nuevos panettones

El panettone solidario de Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, de chocolate y naranja, vincula el oficio pastelero con la labor de acompañamiento a personas que necesitan apoyo. La colaboración busca acercar esa tarea al público y reconocer el trabajo que realizan sus equipos y personas voluntarias durante todo el año.

El panettone de Vermut del Paraíso nace de la colaboración con Alba Ortuño y Bodega Paraísos Perdidos. Incorpora vermut, limón y naranja confitados y chocolate negro, y se presenta en un estuche acompañado por una botella del mismo vermut.

El panettone del Elche Club de Fútbol reúne dátiles de Elche de la variedad Confitera, naranja valenciana y chocolate salado con sal de Bras del Port. La propuesta lleva al panettone sabores vinculados al territorio y al sentimiento de pertenencia de la afición al club.

El agradecimiento fue el hilo de la intervención de Asencio: «Cuando pienso en cómo hemos llegado hasta aquí, pienso en personas». El pastelero reconoció la implicación de Fernando Botella, con quien compartió colegio, y del equipo que preparó el acto. También destacó el apoyo de su familia, del personal de obrador, tiendas, administración, logística y limpieza, así como de proveedores y técnicos.

Jesús Puche cerró la gala con una intervención humorística y una canción dedicada al panettone que provocaron las risas del público.

Raúl Asencio pertenece a la séptima generación de una familia de confiteros de Aspe cuya historia se remonta a 1758. Sus panettones se elaboran artesanalmente con masa madre y un proceso de cuatro días. Las colaboraciones de esta campaña incorporan nuevos ingredientes e historias a ese trabajo de obrador.