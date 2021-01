Puig anuncia la creación de un fondo de 120 millones para ayudar a los sectores más dañados por la epidemia

Parece que las serias advertencias lanzadas de las patronales de la hostelería y el ocio de la provincia han tenido eco finalmente. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reunido en Valencia los presidentes de las diputaciones y a los alcaldes de las principales capitales valencianas y en la que ha anunciado la creación de ese fondo con 120 millones de euros que apoyan las entidades locales.

Serán los ayuntamientos los que gestionarán este fondo que permitirá apoyar económicamente a unas 33.000 empresas y autónomos que están sufriendo en mayor medida las restricciones. Los principales sectores beneficiarios serán la hostelería, la restauración, el ocio nocturno, las actividades recreativas, las culturales, las asociadas a las fiestas tradicionales y las agencias de viaje. La administración autonómica aportará el 50 por ciento, las diputaciones el 30 y los ayuntamientos el 20.

Apoyo del ayuntamiento y la Diputación

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pedido ser “prácticos, rápidos y efectivos para poner en marcha con celeridad y en cuantía suficiente este apoyo económico para mantener a flote los negocios y evitar consecuencias mayores”. Al mismo tiempo, y tras recordar que el Ayuntamiento de Alicante ya ha aportado a autónomos y pequeños empresarios de la capital ayudas por cuantía de más de siete millones de euros en 2020, el alcalde ha reclamado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que reivindique al Gobierno central también el necesario respaldo a nuestros empresarios.

Barcala, además, ha demandado que el fondo solidario “no sea la única medida y que se vea complementado por exenciones fiscales a los sectores productivos que más están padeciendo las consecuencias económicas de la pandemia”.

En parecidos términos se ha expresado el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. En su opinión, "entre todos tenemos que hacer un esfuerzo muy especial para activar fondos, pero no vale simplemente con estas ayudas a fondo perdido, ya que el apoyo más inmediato es el de la rebaja de la presión fiscal a los autónomos. De poco sirve, ha añadido, "que estemos poniendo en marcha fondo tras fondo, que lo vamos a hacer y los vamos a reforzar, si no mandamos una voz clara al Gobierno de España pidiendo que elimine de inmediato las cuotas a los autónomos mientras no se esté produciendo actividad”.