La romería a la Santa Faz se celebrará el 8 de abril y el 24 de junio no será festivo autonómico

Ya pueden empezar a hacer sus cuentas y cálculos para "pillar" puentes y hacer planes para Semana Santa. El Boletín Oficial del Estado ha publicado 12 festivos nacionales que tendremos el año que viene en toda España y que serán nueve.

El 2027, como es natural, comenzará con el uno de enero que es viernes. La Semana Santa cae este año temprano: del 22 al 28 de marzo. El jueves santo en la comunitat será laborable. El Pleno del Consell ya avanzó en marzo de este año que el lunes de Pascua, 29 de marzo, será fiesta autonómica.

También será festivo autonómico el viernes 19 de marzo, San José, que, además, será viernes de Dolores.

En cuanto a la capital alicantina, si también el ayuntamiento sigue con la tradición, la romería a la santa Faz se celebrará el jueves 8 de abril y el día de San Juan, 24 de junio, jueves también serán fiestas locales; recordamos que la Generalitat decidió que en 2027 no repitiera como fiesta autonómica.

Otras fiestas populares de Alicante que se mueven con la Semana Santa son los carnavales, que esta vez serán a primeros de febrero. El sábado ramblero será el sábado día 6 y el miércoles de ceniza el día 10 de febrero.

Festivos nacionales en toda España

De esta forma, los festivos el año que viene quedan de la siguiente manera:

1 de enero: Año Nuevo (viernes)

6 de enero: Epifanía del Señor (miércoles)

26 de marzo: Viernes Santo (viernes)

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (sábado)

15 de agosto: Asunción de la Virgen (domingo)

12 de octubre: Fiesta Nacional de España (martes)

6 de diciembre: Día de la Constitución (lunes)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción (miércoles)

25 de diciembre: Natividad del Señor (sábado).