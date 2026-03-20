El día 24 de junio de 2027 no será festivo en la Comunitat Valenciana pero el 19 de marzo sí

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el calendario laboral de la Comunitat Valenciana para el año 2027, que contempla 12 festivos, a los que se tendrán que añadir los dos festivos locales que deben aprobar los ayuntamientos.

Según ha informado el conseller y portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno, en 2027 serán festivos el 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, Epifanía del Señor; el 19 de marzo, San José; el 26 de marzo, Viernes Santo, y el 29 de marzo, Lunes de Pascua.

También serán inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; el 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre, Todos los Santos; el 6 de diciembre, Día de la Constitución; el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, día de Navidad.

En el calendario de festivos autonómicos no aparece el 24 de junio, último día de las Fiestas de Hogueras de San Juan; por tanto será de nuevo el ayuntamiento de Alicante el que fije (si así lo acuerda), que sea fiesta local. En cambio, si será festivo autonómico el 19 de marzo, San José, último día de las Fallas de Valencia.

En 2023, el nuevo Consell de Carlos Mazón estableció que en 2024 fuera festivo "recuperable"; es decir, se podía no ir a trabajar pero esas horas había que recuperarlas. En 2025 se estableció la misma fórmula aunque el ayuntamiento de Alicante decretó el 24 de junio como festivo local. Por tanto, remunerada y no recuperable. Este año 2026 sí será festivo autonómico. El día 23 será fiesta de caracter local, al igual que el día de Santa Faz, el 16 de abril.

El calendario ha sido sometido a informe preceptivo previo del Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana.