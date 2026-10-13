patrimonio histórico

Alicante licita la ejecución de las obras del Albacar d’Enmig del Castillo de Santa Bárbara

Los trabajos consisten principalmente en la restauración de los paramentos en el lienzo principal, parte de tres torres y el puente sobre el foso

Redacción

Alicante |

La zona del castillo que será objeto de restauración
La zona del castillo que será objeto de restauración | ayuntamiento de Alicante

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la licitación de la ejecución de las obras de restauración previstas en el Albacar d’ Enmig, en el Castillo de Santa Bárbara, con un presupuesto base de 143.672 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La intervención en el Albacar incluye la restauración de los paramentos en el lienzo principal, las partes bajas afectadas de la Torre de Santa Caterina, la Torre de Coloma y la Poterna, incluyendo su escalera interior y el puente sobre el foso que da acceso al conjunto. Todo ello abarca un ámbito de actuación de unos 600 metros cuadrados.

Frente defensivo

El foso del Albacar d’Enmig es un elemento defensivo clave dentro del sistema amurallado de la fortaleza. Su función histórica consistía en separar y proteger los distintos niveles o recintos de la fortaleza, facilitando la defensa en caso de que el enemigo lograra penetrar las murallas exteriores.

En concreto el objetivo de estas obras es el saneado y consolidación de los lienzos murarios, la restauración de los diferentes paramentos que caracterizan el ámbito de intervención como sillerías, mamposterías y tapiales, la recuperación de paso a espacios restringidos al público e incluso la recuperación de uso de la planta superior de la Torre Santa Caterina. Y también la reparación de la red de saneamiento en el ámbito de actuación.

El proyecto, realizado por el arquitecto Jaime Giner, cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Cultura, necesaria al tratarse de un BIC.

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