Los juzgados de guardia de Alicante han decretado el ingreso en prisión de una pareja, un hombre y una mujer, de 26 y 32 años por tráfico de drogas. Además, le imputan a él un delito de violencia de género y a ella otro de violencia doméstica. La Policía Nacional les detuvo en su domicilio cuando tuvo que intervenir por una discusión entre ambos.

Un aviso por una discusión de pareja

Los agentes se personaron en la vivienda tras recibir un aviso por una fuerte discusión de una pareja. Cuando les tomaron declaración por separado, ambos manifestaron haberse agredido mutuamente, al tiempo que los agentes pudieron observar en el interior del domicilio diversas sustancias estupefacientes que superaban las cantidades para el autoconsumo.

Una caja llena de estupefacientes

Además, la mujer manifestó de forma espontánea que había más droga en la casa y mostró una caja donde, junto a los útiles para su manipulación fueron intervenidas más de 850 pastillas de éxtasis, unos 21 gramos de cocaína, 26 gramos de cocaína rosa “TUSI”, 60 cartones de LSD, 12 cartuchos de 9mm, 7.900 euros en billetes fraccionados y 135 libras esterlinas.

Tras la intervención policial, la pareja fue también detenida por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas.