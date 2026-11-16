El consejo rector de SUMA avanza en la compra de la antigua sede de la CAM de la calle San Fernando

El Consejo Rector de SUMA, el órgano tributario de la Diputación que lleva en el orden del día de su reunión de este lunes una modificación de crédito de 10,5 millones de euros en la que se incluye la posibilidad de comprar la antigua sede institucional de la CAM de la calle San Fernando, 40 que ahora pertenece al banco Sabadell.

La Diputación de Alicante ha anunciado esta operación, siempre y cuando se alcance un acuerdo con la citada entidad bancaria.

El director de SUMA, José Antonio Belso ha avanzado en Onda Cero Alicante que es necesario mejorar las condiciones que ofrece la actual sede de la Rambla y, tras la salida de la Universidad de Alicante del inmueble de la calle San Fernando; SUMA ha visto muchas posibilidades de coordinar desde allí su labor provincial.

José Antonio Belso.- Director de SUMA

Todo ello se expondrá al consejo Rector para aprobar la operación de crédito y avanzar en la tramitación que todavía se está ultimando con el banco Sabadell.

Reforma del edificio

Desde el respeto a las partes protegidas del edificio que son la fachada, la escalera y todo el exterior del inmueble, se haría una reforma que duraría entre dos y tres años para adaptar el interior a las necesidades de SUMA. Es más, se dejaría el edificio de la Rambla y se plantearía ponerlo a la venta para financiar la compra y la reforma.