El precio del gasóleo agrícola se dispara un 48% y las organizaciones agrarias anuncia movilizaciones

ASAJA Alicante reclama una respuesta inmediata del Gobierno ante la descomunal escalada que ha experimentado el precio del gasóleo agrícola desde finales de febrero, coincidiendo con la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. La organización informa que la provincia de Alicante registra el mayor incremento absoluto de la Comunidad Valenciana: el precio ha pasado de 1,211 euros por litro a 1,694 euros, lo que supone 0,48 céntimos más por litro desde febrero hasta septiembre. Estos datos proceden de las gráficas de precio del gasóleo B de venta al público en gasolineras por provincia del MAPA.

Estamos ante una problemática muy grave para el campo español: el gasóleo agrícola es un 48% más caro que hace un año y la ayuda expira el 30 de septiembre sin que ninguna Administración haya dado respuesta ni planteada alternativa alguna. Según el propio informe semanal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el gasóleo B se pagó de media nacional a 1,405 euros por litro el 7 de septiembre, frente a 0,950 euros en la misma semana de 2025: 45,5 céntimos más por cada litro, un 48% más que en 2025.

Esta subida y la retirada de la ayuda impacta en Alicante en un sector agrícola inmerso en labores que requieren un uso intensivo de maquinaria agrícola en cultivos como el cereal, el olivar y la hortaliza de invierno, que deben asumir un incremento de los costes de producción que amenaza directamente la rentabilidad de las explotaciones. Este factor se suma, en nuestro territorio, a otros como la disponibilidad de agua y la falta de mano de obra, que ya condiciona de forma importante la viabilidad de las producciones.

ASAJA insiste en que la situación se agrava por el próximo fin de la ayuda al gasóleo agrícola previsto para el 30 de septiembre. A menos de dos semanas de que expire esta medida, el sector continúa sin conocer una alternativa que permita amortiguar el impacto de esta escalada de precios. “No se puede exigir a los agricultores que afronten en solitario un incremento de los costes energéticos de esta magnitud mientras los márgenes de las explotaciones siguen sometidos a una fuerte presión por el encarecimiento generalizado de los insumos”, afirma el presidente de la organización agraria alicantina, José Vicente Andreu.

Por ello, ASAJA Nacional ha informado sobre la solicitud de una reunión urgente -antes de la finalización de las medidas- con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas para reclamar:

1. La prórroga de la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola más allá del 30 de septiembre, al menos durante toda la campaña de otoño-invierno.

2. Su aplicación directa en el momento del suministro, para que el agricultor no tenga que adelantar el sobrecoste.

3. El aumento de la compensación del IVA en el régimen especial de agricultura.

4. La inclusión del sobrecoste del gasóleo en la orden de módulos del IRPF de 2026, con una reducción específica del 35% en la factura del gasóleo para las actividades agrarias, al igual que se aplicaba hace unos años.

Nuevas movilizaciones

Imagen de archivo de una tractorada en la provincia de Alicante. | ASAJA

La situación es insostenible. Por ello, ASAJA, COAG y UPA anunciarán en unos días un calendario de movilizaciones en toda España: reclaman respuestas concretas antes de que finalice la actual ayuda al combustible y defienden la necesidad de establecer mecanismos que permitan al sector afrontar la escalada de los costes energéticos sin poner en riesgo la continuidad de las explotaciones y la producción de alimentos.