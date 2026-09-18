El Puerto de Alicante se promociona con navieras y operadores para atraer nuevas escalas de cruceros y tráfico de puerto base

La Autoridad Portuaria de Alicante participa estos días en Seatrade Cruise Med, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, con una agenda de 18 reuniones de trabajo con navieras y operadores internacionales para seguir consolidando la posición de Alicante como destino y puerto de referencia para la industria de cruceros en el Mediterráneo.

Seatrade Cruise Med, que celebra su 30ª edición estos días, congrega a más de 2.000 profesionales procedentes de 90 países, más de 60 compañías navieras y 180 expositores internacionales.

La presencia de Alicante tiene como objetivo reforzar las relaciones con las principales compañías del sector, detectar nuevas oportunidades de negocio y seguir trabajando para incrementar y mejorar el tráfico de cruceros, tanto en la modalidad de puerto de escala como de puerto base.

El jefe de Desarrollo de Negocio y Estrategia Empresarial de la Autoridad Portuaria de Alicante, David Nadal, destaca que la industria de cruceros porque es un sector estratégico para Alicante y para el conjunto de la provincia y va a continuar creciendo: “Estamos apostando por los cruceros porque apostamos por la provincia de Alicante. Cada nueva escala supone una oportunidad para nuestros hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte, agencias de excursiones y para toda la oferta turística y de servicios. Por eso es fundamental mantener una presencia activa en los principales foros internacionales y estar permanentemente en contacto con las navieras”.

Esta estrategia está dando resultados. En 2026 se superarán los 325.000 cruceristas, con un impacto económico estimado superior a los 84 milllones de euros. Alicante, además, ha ido ampliando progresivamente su presencia en el mercado internacional y diversificando las compañías que operan en el puerto, con una presencia creciente de segmentos premium y de lujo.

El crecimiento responde al trabajo conjunto del Observatorio de Cruceros, promovido por la Autoridad Portuaria de Alicante e integrado por el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación Provincial, Global Ports Holding y la Asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros, con el objetivo de impulsar un turismo sostenible, desestacionalizado y de calidad.

Apuesta para 2027

La expedición alicantina en la Seatrade Cruise Med | Autoridad Portuaria de Alicante

La apuesta de Alicante por este sector tendrá uno de sus principales hitos el próximo año con la celebración en la ciudad del CLIA European Cruise Summit 2027, que tendrá lugar del 8 al 11 de marzo.

El congreso reunirá en Alicante a directivos de las principales navieras, responsables portuarios y turísticos, representantes institucionales y otros líderes de la industria marítima y turística europea e internacional.

El CLIA European Cruise Summit permitirá además abordar cuestiones que marcarán el futuro del sector, como la sostenibilidad, la innovación, la inversión en infraestructuras, la gestión de los destinos y el crecimiento económico vinculado a la actividad marítima.

La Autoridad Portuaria considera que la combinación de la participación continuada en las grandes ferias internacionales del sector, la celebración de encuentros comerciales con las navieras y la elección de Alicante como sede de eventos de referencia como el CLIA European Cruise Summit contribuye a consolidar la provincia como un destino competitivo y preparado para afrontar el crecimiento de la industria de cruceros.