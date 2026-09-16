Pérez Llorca: “Ninguna sociedad digna puede olvidar a quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que “ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron las consecuencias del terrorismo” y, por ello, ha reclamado “justicia, verdad y reparación para mantener siempre encendida la memoria”.

Así se ha pronunciado Pérez Llorca durante el primer acto institucional conmemorativo del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunitat Valenciana, celebrado en Mutxamel coincidiendo con el 35 aniversario del atentado terrorista más grave perpetrado en la Comunitat Valenciana, en el que perdieron la vida tres personas, dos agentes de la Policía Local y el conductor de la grúa municipal, a manos de la banda terrorista, además de ocasionar 27 heridos.

En esta conmemoración, en la que ha estado acompañado por la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, se ha rendido homenaje a todas las personas que perdieron la vida como consecuencia del terrorismo, con un recuerdo especial para las 44 víctimas mortales de atentados terroristas en la Comunitat Valenciana y de los valencianos que fueron asesinados en atentados perpetrados en otras zonas de España.

Pérez Llorca ha destacado que la libertad, la convivencia y la seguridad constituyen logros de una sociedad democrática y “solo se valoran plenamente cuando existe el riesgo de perderlos”.

Ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror

Juan Francisco Pérez Llorca.- President de la Generalitat

El president de la Generalitat ha afirmado que “ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror” y ha subrayado que la instauración de esta jornada conmemorativa “es de justicia” y responde a una reivindicación histórica de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

Durante el homenaje, el jefe del Consell ha puesto en valor el papel de las víctimas como referencia ética para toda la sociedad, pues son un ejemplo “de dignidad, libertad y convivencia frente al miedo y la violencia”.

En este sentido, ha defendido que recordar a las víctimas no constituye únicamente un ejercicio de memoria histórica, sino también una obligación cívica orientada a proteger los valores democráticos que sustentan la sociedad actual y ha incidido en la responsabilidad colectiva de transmitir a las nuevas generaciones la verdad de lo sucedido durante los años de terrorismo.

Verdad, justicia y reparación

El president ha concluido su intervención reafirmando el compromiso de la Generalitat con los principios de verdad, justicia y reparación como pilares fundamentales para mantener viva la memoria de las víctimas.

“Las víctimas no son una nota al pie de nuestra historia. Son parte de nuestra historia y merecen ocupar el lugar que les corresponde en la memoria colectiva de la Comunitat Valenciana”, ha sentenciado.

Finalmente, ha asegurado que la sociedad valenciana continuará defendiendo la convivencia democrática y la libertad frente a cualquier forma de fanatismo o violencia.

“El tiempo no va a borrar su recuerdo, ni nuestra determinación de defender el valor de la convivencia democrática frente al terror”, ha incidido el president, quien ha agregado que “hoy renovamos nuestro compromiso con las víctimas, con sus familias, con la libertad de todos los valencianos y con el derecho a que nada ni nadie altere la normalidad que merecemos”.