Alicante activa un dispositivo especial por la celebración de varios eventos y la llegada de unos 20.000 cruceristas

Alicante acoge este fin de semana diversos eventos y pruebas deportivas, junto a la llegada de alrededor de 20.000 cruceristas entre el jueves y el domingo, que provocará limitaciones puntuales al tráfico, especialmente, en la jornada matinal del domingo. Los conductores deberá tener en cuenta las celebraciones de la Ciclovía Litoral en las inmediaciones de la playa del Postiguet y la Cantera, la carrera de la Policía Nacional entre el Monte Tossal y los barrios Junta Pablo II y La Torreta y el Trofeo Diputación de Ciclismo en la avenida de la Estación. También el sábado ‘Quintana en vendimia’ afectará al tráfico rodado en esta calle comercial entre el Mercado Central y la avenida del General Marvá, y la marcha ciclista ‘A la Almadraba en bici’ desde la carretera de Elche.

La Ciclovía Litoral de 2025 | Ayuntamiento de Alicante

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha hecho un llamamiento a la “prudencia de los conductores ante la concatenación de eventos, pruebas deportivas y la llegada de cruceros al puerto con alrededor de 11.000 cruceristas a lo largo del fin de semana, que provocarán dificultades en la movilidad y limitaciones al tráfico sobre todo el domingo en el entorno portuario y en los itinerarios afectados por las pruebas deportivas, como los barrios de San Blas, Gran Vía, Juan Pablo II y La Torreta (PAUS I y II) por la carrera popular de la Policía Nacional y la avenida de la Estación por el Trofeo Diputación de Ciclismo”.

"También el sábado contaremos con dos eventos a tener en cuenta como es Quintana en Vendimia entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde en este viario del centro tradicional, y el paso del itinerario ciclistas de la Semana de la Movilidad entre el Paseo de la Policía Nacional en la salida hacia Elche y la Almadraba, recorriendo todo el frente litoral entre las 11 y las 13.30 horas, de forma regulada al paso de los ciclistas” ha resumido De Juan, quien ha señalado que “todos estos eventos y pruebas contarán con el control regulatorio de la Policía Local”.

Cinco cruceros

Cruceros en el puerto de Alicante | Autoridad Portuaria de Alicante

Alicante vivirá un fin de semana de récord en la llegada de cerca de 20.000 cruceristas en los cinco buques que tienen previsto atracar en el Puerto entre el jueves y el domingo.

El jueves está previsto el desembarco de 3.200 pasajeros de dos cruceros y el viernes arribarán alrededor de 11.500 más en otros dos buques, alcanzando el récord de llegada de cruceristas en un solo día a la ciudad, cifra que aumentará el domingo con otro barco con cerca de 5.000 cruceristas más. Estas visitas de un solo día motivarán un movimiento mayor de lo habitual en el tráfico de acceso a la terminal naviera, sobre todo de autobuses para las excursiones contratadas por los cruceristas que pasan la jornada en la ciudad o en distintos puntos de interés de la provincia, ya que estos barcos -en su mayor parte- entran en las primeras horas del día al puerto y lo abandonan a media tarde.