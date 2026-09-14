Proliferan las escombreras incontroladas en las partidas rurales de Alicante

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la proliferación de escombreras ilegales en las partidas rurales de Alicante y, especialmente, la presencia de grandes cantidades de placas de fibrocemento con amianto abandonadas a la intemperie junto a caminos públicos utilizados diariamente por vecinos y familias.

Los socialistas han documentado numerosos puntos con escombros, restos de obra, enseres y residuos abandonados en diferentes partidas rurales. Entre ellos se encuentran importantes acumulaciones de fibrocemento con amianto, en algunos casos con placas rotas y deterioradas.

«Esto ya no es simplemente un problema de suciedad. Estamos hablando de un material que supone un riesgo para la salud cuando está deteriorado o fracturado, abandonado junto a caminos públicos y en espacios por los que pasan vecinos y familias. El amianto exige una gestión especializada y no puede permanecer tirado durante semanas o meses en mitad del campo», ha denunciado el concejal socialista Raúl Ruiz.

El PSOE considera especialmente grave que esta situación continúe después de que el gobierno de Luis Barcala haya incrementado de forma reiterada el coste del contrato municipal de limpieza, precisamente con el argumento de reforzar la retirada de vertidos en las partidas rurales.

Vertidos incontrolados en Alicante | PSPV-PSOE Alicante

En octubre de 2025, el Ayuntamiento aprobó una modificación del contrato que supuso 750.000 euros adicionales cada año, lo que suponen más de cinco millones de euros hasta la finalización del servicio, para reforzar la retirada de escombros, enseres, podas y residuos abandonados en parcelas, zonas del diseminado y caminos vecinales de las partidas rurales.

El propio gobierno municipal aseguró entonces que la modificación permitiría duplicar los medios destinados a estas tareas, con la incorporación de nueve trabajadores y cinco nuevos vehículos pesados.

«Barcala y Alemañ decidieron gastar 750.000 euros más cada año asegurando que iban a duplicar los medios contra los vertidos. Pues bien, recorres ahora las partidas rurales y encuentras escombreras por todas partes y hasta toneladas de amianto junto a caminos públicos. Los alicantinos pagan más, pero el problema sigue exactamente donde estaba», ha señalado Ruiz.

Además, este verano el gobierno municipal ha vuelto a ampliar el contrato de limpieza con un tercer modificado de 5,64 millones de euros, incorporando más personal y nuevos vehículos dentro del denominado plan de choque.

«Con Barcala cada problema de limpieza termina siempre de la misma manera: aumentando la factura. Más millones, más anuncios, más trabajadores y más vehículos, pero después vas a La Canyada, El Moralet, Fontcalent, Monnegre o cualquier otra partida y lo que encuentras son vertidos y abandono. Ha llegado el momento de que el PP explique qué resultados obtiene Alicante después de todos esos millones adicionales», ha afirmado Ruiz.

Amianto

Entre los vertidos fotografiados por el PSOE destaca una importante acumulación de placas de fibrocemento abandonadas junto al lugar donde se celebró la pasada semana la presentación de las fiestas patronales de Monnegre de Baix.

Al acto asistieron el alcalde de Alicante, el vicealcalde y el propio concejal responsable de Limpieza, Rafael Alemañ, quien además leyó el pregón a pocos metros del lugar.

«Es difícil encontrar una imagen que explique mejor la gestión del PP en las partidas rurales: el alcalde, el vicealcalde y el concejal de Limpieza participan en un acto institucional mientras junto al lugar de celebración permanece abandonado un vertido de amianto. El problema está a la vista del propio gobierno municipal», ha denunciado Ruiz.

En primer plano los residuos y al fondo el escenario del acto | PSPV-PSOE Alicante

Los socialistas recuerdan que la ordenanza de limpieza de Alicante atribuye al Ayuntamiento competencias sobre la limpieza de vías y espacios públicos, incluidos los caminos, así como responsabilidades de vigilancia, inspección y sanción frente a los vertidos ilegales.

«Por supuesto que quien abandona residuos ilegalmente debe ser identificado y sancionado con contundencia, pero el Ayuntamiento no puede esconder su incompetencia detrás del incivismo. Su responsabilidad es vigilar, perseguir los vertidos y retirar los residuos, y precisamente para eso estamos pagando cada vez más dinero», ha subrayado Ruiz.

El Grupo Socialista exige al gobierno municipal una actuación urgente para localizar y retirar, mediante gestores autorizados, todos los vertidos de amianto existentes en las partidas rurales, así como identificar los puntos donde los vertidos son recurrentes y reforzar de manera efectiva la vigilancia.

«No es aceptable que en una ciudad que está pagando millones adicionales por la limpieza sigamos teniendo caminos públicos convertidos en escombreras y residuos potencialmente peligrosos abandonados a la intemperie. Barcala debe dejar de anunciar planes de choque y empezar a exigir que el servicio que pagan los alicantinos funcione», ha concluido Ruiz.