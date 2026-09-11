Alicante reúne este fin de semana a más de 600 palistas en el Campeonato de España de Kayak de Mar

Alicante se convierte este fin de semana en el punto de encuentro del kayak de mar nacional con la celebración del Campeonato de España de Kayak de Mar, organizado por el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) los días 12 y 13 de septiembre. La competición reunirá a más de 600 deportistas procedentes de todas las provincias españolas, incluyendo a algunos de los mejores especialistas nacionales de esta modalidad.

El campeonato tendrá además un aliciente deportivo añadido, ya que será prueba selectiva para el Campeonato del Mundo, por lo que las jornadas estarán marcadas por la emoción y la lucha por conseguir una plaza en la próxima cita mundial.

La competición trasladará su actividad al entorno de la ciudad de Alicante, con la Playa del Postiguet como escenario de las salidas y llegadas de las pruebas, acercando el espectáculo del kayak de mar tanto a la ciudadanía como a los visitantes. El objetivo es poner en valor la relación de Alicante con el deporte náutico y aprovechar el litoral de la ciudad como escenario de una competición de máximo nivel.

La actividad comenzará el viernes 11 de septiembre con la llegada de los deportistas y la puesta a punto de la sede del Tiro de Pichón del Real Club de Regatas de Alicante, que durante todo el fin de semana se convertirá en el centro operativo del campeonato.

El sábado 12, las pruebas comenzarán desde primera hora de la mañana en la Playa del Postiguet. Por la tarde llegará uno de los momentos más espectaculares del campeonato: el Downwind, una espectacular carrera de aproximadamente 15 kilómetros que recorrerá el litoral de Alicante, con llegada en la Playa del Postiguet. La prueba ofrecerá una oportunidad única para contemplar desde las playas y distintos puntos de la costa de Alicante el paso de los palistas en plena competición.

El domingo 13 continuará la competición desde primera hora de la mañana en la Playa del Postiguet.

El Campeonato de España cuenta con la colaboración de empresas y entidades como Hospital Vinalopó (Ribera Salud), Iberdrola, Natur House, Joma Sports, Impreta Papelería Gamma, Impacto Out of Home, Grupo Gambín, Dingo Natura o Teco ZAM, entre otras, además del respaldo institucional del Ayuntamiento de Alicante, a través de sus concejalías de Deportes y Turismo, la Autoridad Portuaria de Alicante, la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana, la Fundación Trinidad Alfonso, la Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana y la Real Federación Española de Piragüismo.