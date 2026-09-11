San Gabriel celebra 'La noche de candiles' con música y actividades del comercio local

Alicante celebra este sábado, 12 de septiembre, una noche muy especial en el barrio de San Gabriel con la jornada de dinamización comercial ‘Noche de Candiles’ organizada por el Ayuntamiento de Alicante y la asociación de Comercios y Empresas de San Gabriel en el que van a participar treinta comercios que sacarán sus productos a la calle para darlos a conocer.

La cita dará comienzo a las 20 horas, en la plaza del Refugio, con una programación que combina conciertos con grupos musicales del barrio, actividades, un mercado sostenible artesanal, talleres, gastronomía y comercio local.

La concejala de Comercio, Lidia López, y el presidente de la asociación de comerciantes, Juan Manuel Méndez, han presentado este miércoles el cartel y la programación. La jornada se realizará en varios espacios, desde la plaza del Refugio, las calles adyacentes hasta la plaza Menéndez Pelayo, con animación y música que invitará a disfrutar en familia y amigos, así como a realizar compras en el comercio local. El encendido de los candiles de led se va a realizar a las 20,30 horas, para iluminar con 2.000 luces las calles.

La edil Lidia López, ha resaltado que “en esta segunda edición como novedad se incorporan más comercios con sus productos, degustaciones y gastronomía para acercarlos a los ciudadanos, y es una jornada creada para favorecer y dar a conocer el sector comercial que aúna ocio, historia y cultura en uno de los barrios más emblemáticos de Alicante, así como fomenta la participación de vecinos y visitantes”.

Durante la jornada, el programa ha previsto actividades infantiles, talleres y música en directo con actuaciones de Ángel Rodes, Omar y Marvin, Los Consentíos y Kiko Josué y Kelvin. El presidente de de la asociación de Comerciantes ha invitado “a conocer el barrio y celebrar una jornada festiva con nuestros comercios y hostelería, favoreciendo la participación de todo el que quiera sumarse a esta celebración única y especial en Alicante”.

De esta forma el Ayuntamiento de Alicante continúa apostando por la descentralización de la oferta cultural y comercial, llevando actividades atractivas y jornadas de dinamización comercial a los barrios y plazas de toda la ciudad y reforzando así el tejido social y económico en nuestros barrios. La jornada cuenta también con la colaboración de colectivos vecinales y de Facpyme.

La edil de Comercio ha agradecido “la gran implicación de los comercios y vecinos en un evento que pretendemos consolidar en nuestra ciudad, invitamos a venir a la plaza a bailar, comprar y disfrutar de esta noche mágica llena de comercio local”.

Comercios locales que van a sacar sus productos

Para favorecer la participación se ha creado un mercado artesanal, una zona con de bebidas y comida, y van a participar los comercios y establecimientos Rinco Cañero, Cheos, Parque del café, Puntaicas, Mesón marinero, Autoescuela master, asesorías, Krav Maga Alicante, panadería Al horno, Sebas café, la papelería Susi, entre otros.

Así como los establecimientos Pasión Natural: jabones y cosmética natural, Coccol estudio: bisutería en cerámica, Aura silvestre: artesanía y cosmética natural, Resina éter: joyas con flores encapsuladas, Mónica Albert: amigurumis y cosas con lanas, its.angela galvez:ilustraciones y productos de diseño ilustrados, Imma Torra: bisutería artesanal en plata y piedra natural, Crack shirt: camisetas fútbol, ropa vintage, María Casas artesanía: lamparitas, farolillos y portavelas, Mauro de la madera: productos hechos con madera, ebanistería, Bel candles: velas artesanales hechas de soja, la madre inquieta: ilustraciones y productos infantiles, Mendoza puntadas: madera, macramé y ganchillo, la bambola: collares y joyas con piedras naturales.

Programación de 'Noche de Candiles'

Conciertos en la Plaza del Refugio

21.00 horas. Ángel Rodes.

22.20 horas. Omar y Martin Labara

23.40 horas. Los Consentios ‎

01.00 Kiko Fernández ‎y Josué. Concierto de Flamenco

En las calles adyacentes

20 horas. Talleres