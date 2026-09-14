Relevos y Entregas de MOE

El Grupo de Cuartel General del MOE y el Grupo de Operaciones Especiales celebran sus actos de Toma de Posesión y Entrega de Mando

Los actos han estado presididos por el General de Brigada, Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Jiménez Parejo, Jefe del MOE

Redacción

Alicante |

Un momento de los actos
Un momento de los actos | MOE

El acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete” de Alicante ha celebrado los actos de Toma de Mando del Grupo de Operaciones Especiales “Valencia III” y del Grupo de Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales “Órdenes Militares”.

Los actos, presididos por el General de Brigada, Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Jiménez Parejo, Jefe del MOE, dieron inicio con los juramentos del cargo del Tcol. D. Francisco José Alonso Abad, como Jefe del GCGMOE y del Tcol. D. Armando Del Río Martín, Jefe del GOE III. Posteriormente, se procedió a la firma de las Cédulas de Relevo de Mando junto a los Jefes salientes, el Tcol. D. Rubén Guerra Garlito, del GCGMOE y el Comandante D. Javier Wagener Cuenca, por parte del GOE III.

A continuación, presididas por el General Parejo, tuvieron lugar en el patio de armas las paradas militares. Se procedió a la lectura de las órdenes de destino, el relevo ante las Unidades y las entregas de los Guiones del GCGMOE y el GOE III, finalizando ambas paradas militares con unas palabras de los Mandos entrantes a los presentes y el desfile de la Fuerza en formación de cada Unidad.

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