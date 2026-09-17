Alicante cierra los parques y otros municipios suspenden las clases y los mercadillos por la alerta naranja

El Ayuntamiento de Alicante cierra durante toda la jornada del jueves los parques públicos municipales ante la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el litoral sur de la provincia hasta las 15.00 horas, momento en el que la situación meteorológica evolucionará a aviso amarillo hasta las 20.00 horas.

Los parques afectados por el cierre son, entre otros, La Marjal en la Playa de San Juan, Gabriel Miró, Canalejas, Portal de Elche, Palmeral de San Gabriel, Panteón de Quijano, Lo Morant y Juan Pablo II. Y en cuanto a los veladores en la vía pública, se cerrarán los que estén situados en el entorno de árboles monumentales y se recomienda a todos los establecimientos que adopten las máximas precauciones.

Asimismo, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) abrirá sus puertas con el dispositivo especial por climatología adversa entre las 8.00 y las 20.00 horas al tiempo que la concejalía de Bienestar Social activa su protocolo de atención para este tipo de situaciones.

Dispositivo preventivo

Todos los servicios municipales de emergencias, y en particular la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, permanecen activados con carácter preventivo. El Ayuntamiento realiza un seguimiento constante de la situación meteorológica y tomará nuevas medidas preventivas si fuera necesario en relación con el baño en las playas y en cuanto a las actividades deportivas al aire libre en instalaciones municipales.

Previsión AEMET jueves

Mapa de alertas jueves 17/ 09/ 26 | AEMET

En la provincia de Alicante: Cielo muy nuboso o cubierto con chubascos y tormentas localmente fuertes desde primeras horas, especialmente en el litoral donde probablemente serán muy fuertes y persistentes; a últimas horas tenderán a remitir en general. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso generalizado, que será notable en el extremo norte. Viento moderado del nordeste en el litoral; en el resto, viento flojo variable con predominio de la componente este en las horas centrales.

Temperaturas:

Alcoy/Alcoi 15/22

Alicante/Alacant 19/28

Dénia 17/25

Elche/Elx 17/27

Orihuela 17/25