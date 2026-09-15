La Muralla de Tabarca y Nou Pinet de Alicante ganadores del primer campeonato autonómico de tortilla de patatas

El restaurante La Muralla (Tabarca, Alicante) y su cocinero Pedro Juan Sánchez se ha proclamado hoy ganador del I Campeonato de Tortilla de Patatas de la Comunidad Valenciana, que se ha celebrado en el CdT de Alicante, un premio que le permitirá participar en el Campeonato de España que se celebrará entre el 4 octubre en la feria Alicante Gastronómica. El jurado ha concedido el segundo premio a La Latería (Elche) de Carmen Canals, mientras que el tercero recayó en los restaurantes Nou Pinet (Alicante) de Dana Rotaru y Paquita’s (Elche) de Antón Prieto.

Además, en la categoría de ‘Tortilla de Patatas con…’, Nou Pinet se hizo con el primer premio, gracias a su receta que contaba con tocino ahumado y cebolleta. El segundo y el tercer premio se otorgaron a La Melosa (Valencia) de Nando Cerón y a La Muralla, el ganador de la categoría tradicional.

Esta primera edición ha reunido a los mejores establecimientos de la Comunidad Valenciana en la elaboración de tortillas de patatas, que permite la selección de los últimos semifinalistas que participarán en el Campeonato de España. Esta prueba también se desarrolla en dos categorías: la Tortilla de Patatas Tradicional; y la Tortilla de Patatas con…’, una categoría que permite la creatividad de los cocineros incorporando ingredientes y matices que reinterpretan este plato popular.

El ganador de la categoría tradicional representará a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España de Tortilla de Patatas en esta modalidad, mientras que los tres primeros clasificados de la categoría ‘Tortilla de Patatas con…’ obtendrán también su plaza para competir en la categoría creativa del certamen nacional.

Impulso a la excelencia

El director del Campeonato, Rafael García Santos, ha señalado la dificultad del jurado en la elección de los ganadores en cada una de las categorías, lo que prueba que la participación en este tipo de eventos impulsa la calidad de los productos y la exigencia de las elaboraciones de tortilla. Para García Santos, “el objetivo es incentivar una elaboración de la tortilla de patatas hasta situarla en el ámbito de la alta gastronomía. Estamos convencidos de que la Comunidad Valenciana puede contar con unos diez establecimientos con nivel de excelencia en la elaboración de tortilla de patatas en los próximos años, una evolución que confirme la tenencia del sector hacia la búsqueda de un producto de máxima calidad”.

Por su parte, la presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha indicado que “con este premio se busca promocionar toda nuestra cocina mediterránea, la que elaboran profesionales de las tres provincias a través de uno de los platos más significativos de nuestro recetario”. Desde su punto de vista, el Campeonato permite visibilizar el talento, la profesionalidad y el saber hacer de los grandes maestros de de la Comunidad Valenciana”.

Amor ha señalado que “tanto el Campeonato como la próxima edición de la feria Alicante Gastronómica son eventos de promoción de la cultura gastronómica mediterránea, del alto nivel del sector profesional de la provincia de Alicante, del potencial gastro-turístico de nuestro territorio y del enorme talento del sector. La provincia de Alicante tiene productos, tiene profesionales muy preparados y una inmensa oferta de establecimientos que promocionar”.

En esta primera edición del Campeonato de Tortilla de Patatas de la Comunidad Valenciana ha contado con participantes de Alicante, Elche, Alboraya, Valencia, Monóvar, Tabarca, Castellón, Burjassot y Altea.