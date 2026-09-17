Alicante fue pionera en la primera 'no rotonda' y ahora impulsa otra debido a su éxito

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el proyecto para la ejecución de una segunda no rotonda táctica en el área industrial de Las Atalayas, valorado en 322.730 euros y que contará con la financiación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), en el marco de la Convocatoria de ayudas para la modernización y mejora de las áreas industriales 2025-2026 para los polígonos industriales de Alicante. Estará ubicada entre las calles Maro y Dólar.

"La intervención realizada en el año 2022 con la primera no rotonda táctica en el área industrial de Las Atalayas entre las calles Dracma y Chelín, la primera en España de estas características, planteó una nueva manera de entender las intersecciones viarias del polígono, incorporando el espacio peatonal y la vegetación como elementos estructurantes de la ordenación”, explica el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

Frente al modelo convencional de glorieta, añade la edil de Empleo y Desarrollo y responsable de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, “la actuación permitió mantener las condiciones necesarias para la circulación de vehículos industriales y, simultáneamente, generar un espacio central de carácter verde y estancial, capaz de mejorar la percepción urbana del entorno y favorecer una utilización más amable del espacio público”.

La experiencia desarrollada ha permitido comprobar el potencial de este tipo de intervenciones como herramientas de regeneración urbana de pequeña escala, en las que una actuación localizada puede producir una transformación significativa de la imagen y de las condiciones de uso de un entorno industrial.

Boceto de esta nueva 'no rotonda' | Ayuntamiento de Alicante

El proyecto ahora aprobado parte de dicha experiencia y plantea una segunda actuación de no rotonda en el área industrial de Las Atalayas, entendida no como una intervención aislada, sino como una continuación y evolución de la estrategia iniciada con la primera actuación.

El ámbito de actuación donde se contempla la implantación de esta plataforma blanda estacional peatonal se sitúa en la intersección de las calles del Dólar y del Marco.

La redacción del proyecto técnico denominado ‘Inserción de una plataforma blanda estacional peatonal en formato de no rotonda táctica en la intersección de las calles del Marco y del Dólar del polígono industrial Las Atalayas’ ha sido realizado por Arvum Consultoría & Proyectos S. L. y el presupuesto estimado asciende a 322.730,30 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de tres meses.