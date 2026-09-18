El Ayuntamiento de Alicante desmantela un asentamiento ilegal en La Torreta

El Ayuntamiento de Alicante ha culminado este viernes un dispositivo especial para la retirada de un asentamiento ilegal ubicado en el barrio de La Torreta, "atendiendo a las quejas vecinales", según han informado fuentes municipales en un comunicado.

La actuación se ha llevado a cabo de forma coordinada por agentes de la Policía Local, Servicios Sociales y Limpieza Viaria y Recogida de Residuos. Forma parte de "una campaña impulsada para la erradicación de este tipo de asentamientos irregulares en la ciudad", han asegurado las mismas fuentes.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha señalado que "este dispositivo especial se ha activado ante la proliferación de quejas vecinales y de instituciones educativas situadas en las proximidades de estas zonas con asentamientos ilegales".

Y ha añadido que el dispositivo "se ha desarrollado con la máxima atención y respeto a las personas allí ubicadas, realizando las advertencias previas y solicitando la retirada de las tiendas y enseres, para actuar en la restitución del estado habitual de estas zonas una vez recogidas las mismas por sus propietarios y procediendo a la limpieza de los restos abandonados".

Desde el Ayuntamiento han añadido que "los agentes de la Policía Local activaron este dispositivo a principios de esta semana con el aviso a las personas que ocupaban el asentamiento de que debían desalojar estos espacios públicos y retirar los enseres allí depositados".

Así, han continuado, "acudieron acompañados de personal de Servicios Sociales, que evaluaron la situación de los ocupantes", y, "tras esta comunicación, han procedido este viernes a retirar tiendas de campaña y demás enseres abandonados, no sin antes pedir a sus inquilinos la retirada voluntaria" de estos.

Los objetos abandonados van a ser recogidos finalmente por los servicios de limpieza "para restablecer la normalidad en estos espacios públicos". Según el consistorio, "para el desmantelamiento y limpieza de la zona han intervenido once operarios y se han utilizado una pala, dos centauros, dos plataformas y un camión prensa". La actuación se completará en los próximos días con un desbroce perimetral del solar, ha apuntado.