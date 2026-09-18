Condenado por agresión sexual a una menor que quedó embarazada

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a nueve años y un día de prisión por un delito continuado de agresión sexual a una menor de edad con la que había iniciado una relación sentimental y a la que dejó embarazada. El encausado tenía 23 años y la menor 14 cuando se conocieron a través de una red social y se vieron durante siete meses a lo largo de 2020.

Hechos probados

La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat; considera probado que mantuvieron relaciones sexuales consentidas en varias ocasiones y que ella -quien residía con su familia en Dénia- quedó embarazada de él. Además, detalla que la menor dio a luz en marzo de 2021 y que la filiación de la paternidad quedó acreditada mediante la correspondiente prueba biológica.

El fallo

Al margen de la pena de prisión, el tribunal establece la medida de alejamiento respecto de la víctima durante 15 años, así como la de libertad vigilada por un tiempo de 8 años.