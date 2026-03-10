La plaza de toros de Alicante se reformará para integrarla en el plan urbano y cultural 'Alicante Nuevo Centro'

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado este martes el contrato de arrendamiento de la plaza de toros y su explotación con espectáculos taurinos, musicales y otros, a la única licitadora, la actual empresa gestora Eventos Mare Nostrum S.L., para un periodo de un año, con dos posibles prorrogas de un año cada una. El Ayuntamiento planea dentro de este plazo afrontar una nueva licitación para impulsar el proyecto de rehabilitación y conversión en espacios multiusos del coso alicantino, dentro del programa de revitalización urbana y cultural 'Alicante Nuevo Centro', tal y como ha señalado la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, al finalizar la Junta de Gobierno.

La concejala delegada de la Plaza de Toros, Mari Carmen de España, ha resaltado, en este mismo sentido, que “venimos trabajando para convertir la Plaza de Toros de Alicante en uno de los centros de referencia culturales, turísticos y de ocio de la ciudad, más allá de cumplir con su principal función que es albergar la actividad taurina y las corridas de toros, de ahí que se haya sacado a concurso el arrendamiento de la instalación a corto plazo, con el objetivo de poder plasmar en un nuevo concurso público el desarrollo de estos objetivos planteados por el alcalde, Luis Barcala, para el coso alicantino en el Debate del Estado de la Ciudad y el Plan Alicante Nuevo Centro”.

El objetivo municipal con este contrato con un breve periodo de explotación, es empezar a elaborar un nuevo pliego que contemple la rehabilitación y transformación del coso alicantino como espacio multiusos para espectáculos culturales, musicales, de ocio y visitas turísticas, además de la propia actividad taurina, al objeto de convertirlo en uno de los polos de atracción del proyecto ‘Alicante Nuevo Centro’ anunciado por el alcalde Luis Barcala, junto al ADDA y el centro internacional de exposiciones de Cigarreras.

La Plaza de Toros de Alicante ha ido adquiriendo en los últimos años cada vez un papel más relevante en la programación cultural, de ocio y turística de la ciudad, albergando grandes ciclos de conciertos como ‘La Plaza en Vivo’ o ‘Goldest Legends’, actos festivos como la elección de la Bellea del Foc, o eventos multitudinarios como ‘Pizza Combat’ o el ‘Tardeo navideño’, además de la potenciación de las visitas guiadas al Museo Taurino y al coso, con apoyo de gafas de realidad virtual. Todo ello ha permitido desestacionalizar el uso de la Plaza de Toros más allá de la feria tarina de San Juan o el propio funcionamiento de la Escuela Taurina, que son su principal actividad y para la que fue creada la instalación.

"El reto ahora es afrontar en un futuro cercano los proyectos que permitan la rehabilitación y consolidación de la Plaza de Toros como un espacio multiusos cultural y turístico convertirlo en un polo de atracción para la dinamización de todo este eje cultural que conformará junto al ADDA y la complejo de las Cigarreras y su nuevo centro internacional de exposiciones, dentro del plan de revitalización urbana en el entorno de la calle San Vicente y la plaza de España ‘Alicante, Nuevo Centro’ anunciado por el alcalde en el último debate del Estado de la Ciudad”, ha añadido la edil.

Crecen los ingresos

La propuesta seleccionada y única presentada por el organismo de contratación contempla un aumento de ingresos para las arcas municipales de hasta el 6,5% de la taquilla de espectáculos taurinos -medio punto más que el anterior-, 5.500 euros por evento musical -500 euros más y aumento de seis a 10 conciertos mínimo anuales- y un 20% de la recaudación por las visitas guiadas -que han crecido este pasado año un 6,2% hasta las 29.760-.

La nueva adjudicación generará nuevos ingresos para las arcas municipales de 3.000 euros por espectáculo o actividad que abarquen toda la plaza y de 2.000 en caso de ocupar solo el interior del ruedo. También de 1.000 euros por cada día de cesión y uso del patio de sol, patio de caballos, cuadras y corrales. Además, como mejora del contrato se incluye la gestión de la Escuela Taurina Municipal y la organización del Pregón de la Feria Taurina de San Juan.