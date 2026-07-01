Las pirotecnias Alto Palancia y Pîbierzo consiguen los primeros premios en los concursos de mascletàs y castillos de fuegos artificiales

Pirotecnia Alto Palancia, que disparó el 24 de junio en su debut en el día de San Juan, ha conseguido por mayoría de los doce integrantes del jurado el primer premio en el 37 Concurso de Mascletàs de las Hogueras 2026, según se ha hecho público este martes al término de la deliberación.

La mercantil Pirotecnia del Bierzo (Pibierzo) ha obtenido, también por mayoría, el primer premio en el 79 Certamen de Castillos de Fuegos Artificiales, por su exhibición pirotécnica en la medianoche del 26 de junio, en la playa del Postiguet. Pibierzo tuvo una triple comparecencia en las Hogueras 2026: mascletà del 22 de junio, Palmera de la noche de San Juan y castillo de fuegos artificiales el viernes 26 de junio.

La mascletà del 24 de junio, disparada por Pirotecnia Alto Palancia, de Altura (Castellón) duró 6' 25'' minutos. El pico máximo de decibelios alcanzados llegó a los 126,3 y ardieron 150 kilos NEC. Comenzó con una traca valenciana, siguiendo el modelo tradicional para dar paso a las cuatro primeras secciones aéreas. Éstas fueron aumentando, paulatinamente, en ritmo, duración, intensidad y efectos. Fue un golpe de volcanada de truenos el que dio paso a la parte terrestre de la mascletà con acompañamiento aéreo.

El numeroso público asistente, que abarrotó el perímetro de la Plaza de los Luceros, notó la potencia de cinco fases que aumentaron en cantidades con cinco retenciones terrestres y un acompañamiento de silbatos, serpentinas y truenos de aviso. Siguió un terremoto, de unos 1.600 metros, distribuido en cinco fases de distintos calibres. A partir de ahí, el bombardeo aéreo con triple final con baterías y truenos digitales.

Los integrantes del jurado también han señalado que la Pirotecnia Crespo y Fuegos Artificiales del Mediterráneo quedaron descalificadas de los concursos de mascletàs y castillos de fuegos, respectivamente, al no llegar al mínimo tiempo exigido en las bases de ambos concursos.

Cinco minutos en el caso de las disparadas en la Plaza de los Luceros, y quince en el certamen desarrollado en el arenal de la playa del Postiguet. El tiempo de Pirotecnia Crespo el 19 de junio fue de 4' 49'' mientras que en el caso de la segunda se situó en 14' 32'' en la noche del 29 de junio.