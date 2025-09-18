Pedro Sánchez se burla de los alicantinos en opinión del presidente de la Diputación, Toni Pérez

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha calificado de “muy decepcionante” la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández esta mañana, un acto en el que, según ha desvelado “se ha dado la espalda a las administraciones del territorio como la Generalitat y la propia Diputación”.

Según ha expuesto Toni Pérez, “al final estas cuestiones, que tienen mucha importancia y son relevantes, alimentan el proceso de polarización de la sociedad española que están llevando a cabo Pedro Sánchez y el Partido Socialista”. Una situación que, tal y como ha precisado, “podría ser mejor asumida si hubiera venido a anunciar las inversiones y proyectos que esta tierra está reivindicando al Gobierno de España”.

El presidente de la Diputación de Alicante ha lamentado que este evento se ha convertido en “una visita encapsulada más para sus acólitos y con una mínima representación institucional en la cual, además, lo que ha trasladado es un plan para toda España donde el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, el lugar escogido para la presentación, es una de las terminales que más necesita inversiones y pese a ello, es uno de los aeropuertos que más malparados salen de este paquete de anuncios”.

Importante aeropuerto sin tren

Toni Pérez ha insistido en que donde otros territorios “tienen alfombras rojas, incluso para las pistas de sus terminales que ni tienen tantos pasajeros ni tanta actividad como el de Alicante, el nuestro no recibe lo que venimos reclamando desde hace tiempo, su conexión ferroviaria la segunda pista”.

También ha manifestado la urgencia de que la terminal alicantina tenga su conexión ferroviaria con Alicante y Elche. Al respecto, “no hay ni siquiera anuncio en el paquete que ha trasladado el presidente del Gobierno que ha venido a Alicante, en cierta manera, a burlarse de esta provincia”, ha sentenciado el responsable de la Diputación.

“Una vez más, los datos demuestran que Alicante vuelve a ser la gran perjudicada por la política inversora del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha aseverado Toni Pérez, quien ha criticado que mientras en España la inversión del Estado crece un 14,5% en el conjunto del país, según sus propios datos, “en la provincia se reduce cada año más y, lejos de corregirse, el agravio histórico se intensifica”.

Compromís también pregunta dónde está el tren al aeropuerto

Por su lado, el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez, ha exigido al presidente del Gobierno que las comarcas de Alicante no vuelvan a ser las últimas en inversión si quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ha pedido “cumplir los compromisos climáticos”.

Ibáñez ha explicado que su formación política no comparte "la obstinación del PSOE al ampliar puertos y aeropuertos en un país, particularmente las comarcas alicantinas, saturadas el turismo y con una necesidad perentoria de priorizar las infraestructuras ferroviarias y de reindustrialización, como alternativa a un modelo económico depredador, motor de desigualdades y que secuestra la vivienda de la gente que vive aquí".

Ibáñez ha remarcado que "tenemos todavía un año para negociar con el PSOE que la inversión de más de 1.000 millones al aeropuerto de Alicante-Elche, anunciada hoy, sea para mejorar el aeropuerto y hacerlo más sostenible, particularmente, para resolver la situación del edificio de la terminal vieja”.”El PSOE sabe que existe una linea roja que es que no haya ampliación de pista hacia el norte lo que pondría en riesgo el paisaje natural de Aigua Amarga, ni tampoco que se amplíe más los horarios empeorando más el descanso del vecindario de Alicante y Elche para lo que vamos a pedir una reunión urgente con el Ministerio", ha advertido el portavoz.

Al mismo tiempo, Ibáñez ha remarcado que "es inadmisible que el presidente Sánchez haya hecho ninguna alusión a la primera necesidad del aeropuerto que es la variante de Torrellano para conectar en tren el aeropuerto con el área metropolitana. Una infraestructura que se tendrá que agilizar en la negociación de los próximos PGE”.

El portavoz valencianista, en cambio, ha valorado positivamente la inversión de 1.500 millones para descarbonitzar la economía "Esta parte, va en dirección, del que hemos negociado con el PSOE para la ley de movilidad sostenible de llegar a "0 emisiones" en 2030 y no en 2050 como estaba previsto"