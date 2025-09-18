El aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ recibirá una inversión de más de 1.100 millones pero no se proyecto una segunda pista

El plan de inversiones de la entidad AENA para el quinquenio 2027-2031 prevé la inversión de 1.154 millones de euros en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ que se destinarán a la ampliación de la terminal de pasajeros y a la creación de una “nueva calle de rodaje”.

Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en un acto celebrado esta mañana en el aeropuerto que ha sido convocado expresamente para hacer público ese plan de inversiones, del que poco se ha expuesto, más allá de esas dos actuaciones concretas en el aeropuerto Alicante-Elche y de desvelar que en el conjunto de proyectos que se va a ejecutar en la red de AENA la inversión será de 13.000 millones de euros.

De la demandada segunda pista para el aeropuerto, nada se ha citado.

Desde AENA se ha explicado que la actuación que se proyecta en el aeropuerto Alicante-Elche pasa por ampliar en un 30 % la superficie de la actual terminal de pasajeros. Se actuará también en materia de aparcamiento, viales y otros elementos de urbanización.

La antigua terminal de pasajeros será derruida y en el espacio que ocupa se construir un nuevo dique para tráfico no Shengen.

Además, desde el Gobierno central ha defendido que con las mejores previstas en las calles de rodaje “reducirán los tiempos de rodaje” de los aviones y “la construcción de una nueva calle” de esas características, que será “de salida rápida” permitirá ganar “capacidad” y “eficacia”, reduciendo “los tiempos de espera en el aire”.

En estos momentos, todo son líneas estratégicas de actuación dado que la redacción del proyecto para ejecutarlas no ha comenzado. En este sentido, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que se estima que el plan de inversión anunciado por AENA será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo año.

Destacar por otro lado que el presidente del Gobierno ha querido poner en valor que 1.500 millones de euros de la inversión global proyectada serán para la ejecución de “proyectos tecnológicos” y de “sostenibilidad medioambiental”.

El presidente del Gobierno ha asegurado que las previsiones apuntan a que el aeropuerto Alicante-Elche va a finalizar este año superando los 20 millones de viajeros.