Empiezan los cortes de tráfico con motivo de los actos previos a las fiestas de Hogueras de este año

La Concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante ha activado medidas especiales de tráfico en el Centro urbano para las tardes de este viernes, por el desfile del Pregón de les Fogueres de Sant Joan de 17:00 a 23:00 horas desde la Plaza de España a la del Ayuntamiento, y para el sábado, por la celebración de la cabalgata del Ninot de 16 a la media noche desde la plaza de Los Luceros hasta el final de la Rambla, con paso por Alfonso el Sabio. Además, se advierte de limitaciones puntuales en la circulación desde las 8 de la mañana sabatina por la colocación de sillas en este intinerario.

En cuando al transporte público, se activarán en los horarios mencionados desvíos el viernes en las líneas de autobús 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 24; y el sábado en la 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13 y 24, que cambiarán su recorrido por Benito Pérez Galdós, además del Turibús que no entrará por el centro y se desplazará por el frente litoral. Además, la línea 5 y la 12 acortarán su recorrido al tener su cabecera en la Plaza de Los Luceros.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha recomendado a los conductores para este fin de semana planificar con antelación sus desplazamientos al Centro y en caso de hacerlo estacionar en los parkings para lo que pueden consultar la plataforma municipal https://movilidad.alicante.es/ y en la app ‘Alicante se mueve’ para Android y Apple. También, usar las circunvalaciones perimetrales como Gran Vía y Vía Parque para el tránsito entre zonas de la ciudad y, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público en lugar del vehículo privado”.

Desfile del Pregón

El corte al tráfico rodado se iniciará en la Plaza de España a las 17:00 horas de este sábado para atender el acto ‘Música per a una Festa’, desviándose el tráfico por Benito Pérez Galdós y la avenida de Alcoy, al ocuparse la parte central de la plaza. A continuación, la actividad se trasladará al monumento a la parte más al sur de la plaza para el acto de Homenaje al Foguerer i Barraquer. A partir de las 19:30 y hasta las 21:00 horas se cortará el tráfico en el recorrido del desfile por la calle San Vicente, Rambla y Altamira hasta la Plaza del Ayuntamiento donde tendrá lugar el Pregón, así como en los accesos de calles aledañas y puntualmente al paso de la comitiva en la avenida Alfonso el Sabio.

También habrá medidas adicionales en el entorno de la avenida Juan Bautista Lafora por el estacionamiento de autobuses para recoger a los asistentes, con regulación por la Policía Local.

Desfile del Ninot

El sábado, con motivo del Desfile del Ninot se realizarán cortes y limitaciones a la circulación en el sentido del recorrido desde la Plaza de los Luceros, Alfonso el Sabio, Rambla, Altamira y Plaza del Ayuntamiento desde las 8 de la mañana para la colocación de sillas. A partir de las 16:00 horas quedará cerrado al tráfico todo este recorrido en ambos sentidos por la llegada de los participantes de una cabalgata que dará comienzo a las 18:00 horas y se prolongará hasta en torno a la media noche.

También habrá limitaciones al tráfico en la avenida de Maisonnave donde se han habilitado zonas autorizadas para la descarga de los participantes que lleguen en autobuses y taxis en la banda derecha. También habrá limitaciones en la circulación en las avenidas continuas de General Marvá, Federico Soto, Estación, además de en las calles Calderón de la Barca y avenida Jaime II.

Encendido del alumbrado

Previamente, a los dos grandes desfiles del fin de semana, está previsto también para este jueves a las 21:00 horas el encendido del alumbrado festivo con un acto en la plaza del Ayuntamiento que se cerrará por completo al tráfico, desviando el paso puntual de las líneas de autobús y taxis, únicos con el paso autorizado, mientras dure este encendido que afectará, además de a la plaza, a la calle Altamira hasta su confluencia con la Rambla.

Todo el seguimiento del estado del tráfico en la ciudad se puede consultar en la plataforma municipal https://movilidad.alicante.es/ y en la app ‘Alicante se mueve’ para Android y Apple.