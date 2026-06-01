cuarta semana de huelga

La Ciudad de la Luz se convierte en escenario de las protestas de los profesores contra la Generalitat

Los docentes han reclamado al president Pérez Llorca que "acabe con esta situación injusta para la educación pública

Redacción

Alicante |

Profesores concentrados este lunes en las puertas de la Ciudad de la Luz
Profesores concentrados este lunes en las puertas de la Ciudad de la Luz | Onda Cero Alicante

Las calles de Alicante no han acogido este lunes ninuna protesta de los profesores de enseñanzas no universitarias aunque sí han recordado su desacuerdo con las úlimas ofertas lanzadas por la Consellería de Educación para acabar con la huelga.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ha acudido a las instalaciones de la Ciudad de la Luz para participar en un acto bajo el lema 'Una apuesta de presente y futuro para la Ciudad de la Luz'. En la entrada, grupos de docentes (enfadados por lo ocurrido en las últimas horas) se han manifestado, han lanzado proclamas y han exhibido pancartas en las que se ha podido leer 'Educación pública i de qualitat' o 'Fartavirus'.

Ante estas protestas, Pérez Llorca ha defendido ante los medios de comunicación que "se han bajado las ratios, se han establecido mejoras en las plantillas y se ha hecho un plan de infrasetructuras educativas como nuncia se había hecho".

También ha reivindicado que "si todos tenemos el mismo objetivo, lo más fácil es llegar a un acuerdo y no intentar crispar, ni convulsionar, ni, sobre todo, hacer actos violentos que yo creo que dan una mala imagen de los docentes que no la merecen".

La PAU, una "línea roja"

El Jefe del Consell ha asegurado que en el caso de que hubiera acciones de "presión" por parte de sindicatos durante los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que comienzan este martes, eso supondría una "línea roja" en la negociación en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria convocada en la Comunitat. "Por ahí no aceptaremos ningún tipo de negociación", ha advertido.

"Yo estoy convencido de que se desarrollarán con absoluta normalidad, los tribunales se han construido con absoluta normalidad", ha apuntado Pérez Llorca sobre la PAU, quien ha avisado que "utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro" y su "entrada a la universidad para hacer una presión" sería "una línea roja".

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