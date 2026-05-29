El ADDA trae a Alicante grandes orquestas internacionales en la nueva temporada sinfónica

El Auditorio de la Diputación de Alicante ha presentado esta mañana su nueva temporada sinfónica, ‘Naturaleza, vida y amor’, una ambiciosa programación que se desarrollará entre septiembre y junio de 2027 e incluye veinte conciertos de primer nivel, con destacadas agrupaciones internacionales y una sólida presencia de la formación ADDA·Simfònica junto a grandes directores

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, junto al diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y el director artístico y musical del ADDA, Josep Vicent, ha ofrecido esta mañana los pormenores del calendario sinfónico. El presidente ha dado la bienvenida a esta propuesta y ha destacado la excelencia y pluralidad de una programación que “vuelve a situar a Alicante como referente internacional de la música clásica y marcará de nuevo un punto de inflexión para la cultura de nuestra provincia de la mano de Josep Vicent y ADDA·Simfónica, cuyo tándem ya es una garantía de éxito”.

Juan de Dios Navarro, Toni Pérez y Josep Vicent | Diputación de Alicante

Por su parte, Josep Vicent ha explicado que “esta temporada se abre como un paisaje interior, un territorio donde confluyen tres fuerzas esenciales: Naturaleza, Amor y Vida; y está llena de extremos, desde lo descomunal a la miniatura, y siempre repleta de la mayor intensidad emocional”. Como ya es habitual, la programación incluye nuevas creaciones, en este caso de compositores de la talla de Albert Ginovart o Fazıl Say, a las que se suma la partitura de Tan Dun, Three Lourdes in the Zen Garden interpretada por el clarinetista Messina, junto a otras como el Capricho a la Española de Dubugnon que sonará de la mano de Musikkollegium Winterthur dirigida por Gonzalez Monjas.

El calendario también contempla obras consagradas, como El anillo sin palabras, La Sinfonía Fantástica, Así habló Zaratustra o Iván el Terrible (con la narración de Pedro Piqueras), de la mano de grandes maestros como Wagner, Berlioz, Strauss, Prokofiev, Mahler, Smetana, Shostakovich, Rachmaninov, Beethoven o Stravinsky. Así como las músicas excepcionales de Clara Schuman o Amy Beach dirigidas por Virginia Martínez.

Una selección sobresaliente de compositores históricos llevada al escenario por intérpretes de renombre como Ton Koopman, Adam Fischer, Blake Pouliot, Elisabeth Teige, Mao Fujita, Sol Gabetta, Ivan Martín, Todorov, Rosa Torres Pardo o Joseph Alessi, entre otros.

A ellos les acompañarán orquestas de renombre como la Filarmónica Checa, la Deutsche Radio Philharmonie, Dusseldorf, WDR, Berner o la Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría.

La temporada incluye también obras de destacadas figuras españolas, como Homenajes’, una de las piezas menos conocidas de Manuel de Falla, o Sueño de Eros, de Óscar Esplá, que será interpretado por la Orquesta Nacional de España. El broche final lo pondrá el Orfeón Donostiarra, que celebrará su 150 aniversario compartiendo escenario con ADDA·Simfònica y Josep Vicent.

La renovación de abonos completos, cuyo precio oscila entre los 600 euros del sector A y los 420 del sector C, se podrá realizar a partir de mañana. A finales de junio comenzará la renovación de los abonos parciales, a mediados de julio la venta de abonos nuevos y desde el 30 de julio se podrán adquirir las entradas sueltas. Cabe destacar, como novedad este año, el Abono Jove, una nueva modalidad destinada al público con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años que reduce al cincuenta por ciento el precio de los abonos normales. Además, sigue vigente el descuento en entradas sueltas a personas mayores de 65 y menores de 30 años.