El MARQ desvela los saberes indígenas de Colombia en su nueva exposición procedente del Museo del Oro de Bogotá

El MARQ acogerá desde junio de 2026 a mayo de 2027 una nueva muestra internacional con la que desvelará los enigmas de las comunidades indígenas de Colombia. Rituales, utensilios, danzas, ofrendas, conexiones con el universo e intercambios con el mundo de los espíritus tejerán un relato expositivo en el que los objetos de oro conformarán el punto central de esta propuesta única. Se trata del mayor préstamo procedente del Museo del Oro de Bogotá a un museo español en años, con piezas que se presentan por primeva vez en nuestro país.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, junto al embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, ha presentado esta mañana en el Palacio de Linares de Madrid, sede de Casa de América, esta exposición que, con el título ‘El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia’, podrá visitarse en el Museo Arqueológico de Alicante.

El acto ha contado con la participación del director Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Manuel Lorenzo Suárez, el director del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, Alberto Escovar Wilson-White, y los comisarios de la exposición Marcela García Sierra, museóloga y antropóloga del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, y Marcos Martinón-Torres, catedrático de Ciencias de la Arqueología en la Universidad de Cambridge.

Además, han asistido también el diputado de Cultura de la provincia de Alicante, Juan de Dios Navarro, encargado de conducir el evento y de dar paso a los distintos parlamentos, el director gerente de la Fundación CV MARQ, José Alberto Cortés, y el director del MARQ, Manuel Olcina.

La exposición abarcará 291 objetos arqueológicos de las colecciones del Museo del Oro de Bogotá, entre ellos 157 de oro, así como creaciones de comunidades indígenas actuales, seleccionados específicamente para la ocasión.

Entre el compendio expositivo destacarán máscaras, pendientes y pectorales, seres híbridos como los reconocidos humanos-murciélago o chamanes en vuelo. Estos objetos son únicos y excepcionales por su diseño y maestría técnica, (algunos con una antigüedad de hasta 3500 años). Pero también por el importante papel que cumplieron para asegurar la preservación del mundo.

Fulgor sin valor para los indígenas

El oro para los pueblos indígenas no tenía el mismo valor que para los europeos y españoles. De hecho, este metal no simbolizaba ser rico o tener un estatus más alto. Sino que era usado como regalo, intercambio u ofrendas. En la exposición, que "nadie espere ver una joyería", ha resaltado el director del MARQ, Manuel Olcina.

Manuel Olcina, director del MARQ

Igualmente relevantes son las creaciones en cerámica y piedra, de entre las que sobresale una amplia diversidad de figuras de plantas y animales, algunos amenazados hoy por la destrucción de sus ecosistemas.

Toni Pérez ha manifestado que esta muestra es “una de las más impactantes y singulares de las muchas que ha acogido el MARQ en tanto que desvela la riqueza material y espiritual de los pueblos indígenas del pasado y del presente de Colombia a través de las colecciones del Museo del Oro de Bogotá. Una experiencia que nadie puede perderse y que estará más de diez meses en Alicante para el disfrute de los visitantes”.