Muere de un disparo un hombre cuando se encontraba en el balcón de su vivienda en la calle Enrique Monsonis

Un hombre de 59 años ha muerto en la noche de este miércoles al recibir un impacto de bala cuando se hallaba en el balcón de su casa en un barrio del centro de la ciudad de Alicante, han informado a EFE fuentes del caso.



El suceso ocurrió en torno a las 22:00 horas en la calle Enrique Monsonis, en el barrio de Carolinas Altas, junto al Bulevar del Pla, donde la víctima, de nacionalidad colombiana, fue tiroteada desde la calle en circunstancias que investiga la Policía Nacional, sin detenciones por el momento.



Los servicios de emergencias trataron de efectuar las labores de reanimación aunque sin éxito, y el cadáver ya se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de la ciudad para serle practicada la autopsia.