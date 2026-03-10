El inicio de la comisión de investigación sobre la adjudicación de viviendas en Les Naus se aplaza otra semana

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha confirmado este martes que la comisión municipal sobre la adjudicación supuestamente irregular en el residencial Les Naus no empezará esta semana y que podría iniciarse "seguramente la semana que viene con casi total seguridad".

De este modo, la comisión municipal aprobada por el pleno sigue sin fecha. Villar prevé ahora que la próxima semana pueda iniciarse, aunque el pasado 3 de marzo, hace justo siete días, manifestó que "muy probablemente" se podría celebrar, al menos, la sesión constitutiva, esta semana.

En la comparecencia semanal tras la Junta Local de Gobierno dijo que la convocatoria no se había realizado aún porque quedaban por concluir expedientes relacionados con este caso, una explicación que ha vuelto a ofrecer este martes. En concreto, ha insistido en que "no se han finalizado todavía" esos expedientes ni todos los "interrogatorios". Así, el vicealcalde prevé que "de aquí a final de semana" ya se hayan acabado y, según ha trasladado, entonces se concretará un día.

Villar espera que esa comisión sea "productiva" y que en ella quede "clarísimo" qué responsabilidades y competencias tenía el Ayuntamiento. También se ha referido a la causa abierta en un juzgado sobre Les Naus y a que en Les Corts ya se ha puesto en marcha una comisión de investigación.

No hay cacerías contra funcionarios

En la rueda de prensa, el vicealcalde ha sostenido que los expedientes abiertos por el consistorio "no" son una "investigación contra funcionarios" y que uno de esos expedientes es el que afecta a la tramitación de las plusvalías. "No hay cacerías", ha enfatizado.

A preguntas de los medios de comunicación sobre si al Ayuntamiento le constan más intenciones de propietarios de Les Naus sobre renunciar a VPP, ha dicho que no y, sobre los trámites entre consistorio y Generalitat para la firma del convenio para ejercer tanteo y retracto, ha explicado que las conversaciones entre ambas administraciones continúan y ha emplazado a ofrecer más detalles próximamente.