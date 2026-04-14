Imanol Arias y María Barranco llegan a Alicante con 'Mejor no decirlo'

La obra 'Mejor no decirlo' escrita por la actriz francesa Salomé Lelouch se representa en el Teatro Principal de Alicante los días 25 y 26 de abril con Imanol Arias y María Barranco como protagonistas, ha informado la producción del montaje.

Bajo la dirección del argentino Claudio Tolcachir y tras una temporada en el Teatro Bellas Artes de Madrid llenando todas las funciones, la obra está de gira por España después de pasar por Buenos Aires, Uruguay y Paraguay.

'Mejor no decirlo' es el primer trabajo de Imanol Arias y María Barranco juntos, que interpretan a un matrimonio que lleva muchos años juntos y cuya fórmula para el éxito es saber cuándo hablar y cuándo callar, aunque llegado el punto comienzan a abrir las puertas de aquello que es mejor no mencionar y ponen en duda todos los lugares comunes, cambiando el punto de vista con humor, complicidad e ironía.