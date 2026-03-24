El Hospital Vithas Medimar consolida su Servicio de Urgencias Pediátricas con un equipo multidisciplinar y atención especializada

El Hospital Vithas Medimar refuerza su área de Pediatría, ofreciendo una atención integral y ágil para dar respuesta a las necesidades de salud de los más pequeños. Con un equipo de 21 pediatras, el centro garantiza una asistencia profesional permanente, contando con hasta dos especialistas de guardia según la franja horaria y la demanda asistencial.

Como ha explicado la coordinadora médica de Pediatría, la Dra. Carolina Sanz, “el servicio de urgencias pediátricas, que atiende una media de entre 50 y 60 pacientes diarios, está diseñado para gestionar con rapidez los motivos de consulta más frecuentes en la infancia”, de este modo -añade- “actualmente, la mayoría de las visitas se deben a cuadros de fiebre, procesos respiratorios (tos y mocos) y patologías gastrointestinales (vómitos y diarrea)”.

La capacidad de respuesta del hospital permite que estas patologías sean tratadas de forma eficiente, minimizando los tiempos de espera y ofreciendo un diagnóstico preciso desde el primer momento.

Como indica la dra. Sanz, “uno de los pilares del servicio es la posibilidad de derivación y seguimiento a través de una amplia red de subespecialidades. Esto permite que el paciente no solo reciba atención urgente, sino que tenga acceso a expertos en áreas específicas como neumología y alergia infantil, neuropediatría, hematología pediátrica, digestivo y asesoramiento de lactancia materna, entre otras.

Garantía de especialización

Como valor diferencial de calidad y seguridad clínica, el Hospital Vithas Medimar cuenta con un equipo que está formado exclusivamente por médicos especialistas en Pediatría.

Esta especialización asegura que cada niño sea evaluado por un profesional con la formación específica necesaria para el manejo del paciente pediátrico, evitando la intervención de médicos generales y garantizando la máxima excelencia en el cuidado infantil.

Con este equipo de 21 profesionales, el Hospital Vithas Medimar se posiciona como un centro de referencia para las familias que buscan una atención pediátrica completa, humana y altamente cualificada.