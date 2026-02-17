Exigen la reapertura del Servicio de Estancias Diurnas de la Plaza de América

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV en Alacantí Les Marines ha vuelto a exigir hoy, en una concentración frente a la recién inaugurada Oficina del Cuidador, la reapertura del SED (Servicio de Estancias Diurnas) de la Plaza de América y la publicación de nuevos pliegos para el SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio) de Alicante, tras haberse declarado desierto el proceso de licitación hace unos días.

CCOO reclama la reapertura del SED que cerró en agosto y dejó a más de 40 usuarios y usuarias sin alternativa. El Ayuntamiento ha dicho, en varias ocasiones, que va a abrir otro centro de similares características y que tienen el local, pero han pasado cinco meses y no hay absolutamente nada y la mayoría de personas mayores que acudían al mismo siguen sin solución alguna.

Respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio, el pasado 4 de febrero la Mesa de Contratación municipal declaró desierto el procedimiento de licitación, por la renuncia de la única empresa que había optado a presentarse al mismo, AYUDA FAMILIAR CASTELLÓN S.L. después de haberse suspendido hasta tres veces, el acto de apertura de sobres. Así la Concejalía de Bienestar Social ha dilatado el cambio de empresa, como manera de garantizar la continuidad de la actual empresa SERVEO SOCIAL y de ahorrarse la subida salarial que corresponde hacer a la plantilla, que tiene el salario congelado desde 2023.

Estas trabas burocráticas constituyen un acto de negligencia institucional y una muestra más de lo poco que valora el Ayuntamiento de Alicante a las personas dependientes usuarias de estos servicios y a su plantilla. Por ello, la concentración ha tenido lugar frente a la Oficina del Cuidador, una oficina abierta recientemente por PP y VOX para atender a personas cuidadoras no profesionales, utilizando un dinero que dicen no tener para reabrir el SED o para aumentar la financiación del SAD.

CCOO reclama la apertura del SED y la publicación de nuevos pliegos de condiciones para el SAD de inmediato. Este sindicato continuará con las movilizaciones que ha realizado desde verano si esto no se produce en las próximas semanas.