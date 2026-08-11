La Diputación de Alicante destina 800.000 euros a mejorar las masas forestales de trece municipios

La Diputación de Alicante destinará este año cerca de 800.000 euros a mejorar las masas forestales de trece municipios de la provincia.

Cada uno de los ayuntamientos beneficiarios recibirá una ayuda de 60.000 euros para desarrollar diferentes actuaciones destinadas a mejorar el estado de los montes y hacerlos más resistentes al cambio climático y a los incendios forestales.

Entre las actuaciones que podrán financiarse se encuentra la retirada de árboles muertos, especialmente aquellos afectados por plagas o temporales, así como la plantación y siembra de especies vegetales.

También se podrán llevar a cabo trabajos para controlar la competencia entre especies y favorecer la regeneración natural de los bosques, además de incrementar la biodiversidad y proporcionar alimento a la fauna.

La diputada de Medio Ambiente y Energía, Magdalena Martínez, ha destacado que estas actuaciones permitirán mantener las masas forestales en condiciones sanitarias adecuadas y favorecer la diversidad vegetal.

Los municipios beneficiarios son Algueña, Calp, Cox, Crevillent, El Poble Nou de Benitatxell, La Vila Joiosa, Mutxamel, Novelda, Ondara, Petrer, Santa Pola, Sax y Teulada.