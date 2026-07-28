Óscar Puente anuncia el inicio de los trabajos para limpiar el entorno del Parque Central de Alicante

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha empezado los primeros trabajos de limpieza y retirada de material ferroviario en la zona del futuro Parque Central de Alicante. Según ha anunciado el ministro Óscar Puente en sus redes sociales, estas actuaciones buscan recuperar el entorno tal y como se comprometió con los vecinos.

Por su parte, la asociación Parque Central Ya ha emitido un comunicado en el que valoran positivamente que, tras 23 años de espera, al fin se atienda la petición vecinal de limpiar el entorno de los pasos peatonales. No obstante, lamentan que el Ayuntamiento de Alicante no haya respondido al escrito enviado el 3 de julio, en el que solicitaban una reunión urgente para tratar el desarrollo del futuro Parque Central.

La asociación ha señalado el silencio del Ayuntamiento y la sociedad Avant ante sus consultas del 18 de julio, calificándolo como una falta de respeto a la participación ciudadana. Denuncian que han tenido que recurrir al Ministerio de Transportes para obtener información y lamentan la lentitud de las administraciones locales: la Generalitat sigue sin resolver la retirada de residuos de las obras del TRAM y el Ayuntamiento no ha aclarado la titularidad de la calle César Porcel, retrasando así las actuaciones necesarias.

Finalmente, se ha insistido en la urgencia de que el Ayuntamiento presente de una vez el plan pormenorizado y lance el concurso de ideas para el Parque Central, temas que se abordarán en la próxima reunión de la comisión técnica y de seguimiento de la sociedad Avant, programada para el 23 de septiembre con la participación de las tres administraciones implicadas: Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio de Transportes.