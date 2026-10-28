Diez activistas investigados, entre ellos el portavoz municipal de Esquerra Unida-Podem por intentar parar un desahucio en Alicante

Diez activistas que intentaron frenar el desahucio de Roberto y Fanny, una pareja de 65 años, en el barrio alicantino de Nou Alacant; han sido imputados judicialmente por presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Entre los investigados está el portavoz de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé que defiende “el carácter pacífico de la movilización”.

Es indignante que acabemos en los tribunales quienes defendemos el derecho a una vivienda

Copé reclama que el procedimiento no llegue a juicio penal porque la convocatoria estaba amparada en la libertad de expresión y en el derecho a defender una vivienda digna para una familia vulnerable, que además “terminó en la calle porque el lanzamiento se ejecutó”.

Manolo Copé.- Concejal de Esquerra Unida-Podem

Ocurrió en julio de 2025 y cuando se intenta parar un desahucio los vecinos, activistas y políticos, utilizaron sus propios cuerpos como obstáculo “sin que hubiera una resistencia violenta”. Es más, según recuerda Copé, fue él quien “reclamó una investigación interna sobre la actuación policía de aquel día”.

Los citados deberán comparecer en la Sección de Instrucción número 8 de Alicante. Además de Copé están investigados otros nueve miembros de los sindicatos de vivienda de Carolinas y la Zona Norte.

El concejal ha recordado que durante el operativo fueron identificadas entre 30 y 35 personas. Se trata de vecinos, activistas y políticos progresistas, pero finalmente “solo se ha citado a diez”.