HURTOS ALICANTE

Detenidas cuatro personas en Alicante por robar móviles a turistas mediante el método del descuido

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres y dos mujeres, de entre 19 y 39 años, acusados de integrar un grupo itinerante especializado en hurtos a turistas. Los sospechosos fueron sorprendidos tras sustraer presuntamente el teléfono móvil a una visitante en pleno centro de Alicante mediante una actuación coordinada para distraer a la víctima.

Redacción

ALICANTE |

Detenidas cuatro personas en Alicante por robar móviles a turistas mediante el método del descuido
Detenidas cuatro personas en Alicante por robar móviles a turistas mediante el método del descuido | EP

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres de entre 19 y 39 años, acusadas de formar parte de un grupo itinerante especializado en hurtos al descuido.

Los agentes los sorprendieron cuando, presuntamente, acababan de robar el teléfono móvil a una turista mientras paseaba por una céntrica calle de la ciudad. La víctima no llegó a darse cuenta del robo, ya que los sospechosos actuaban de forma coordinada: uno vigilaba, otros dos hacían de pantalla y una de las mujeres sustraía el móvil del bolso.

Tres de los implicados fueron detenidos en el momento, mientras que el cuarto fue localizado días después cerca de la estación de tren de Alicante.

La investigación apunta a que el grupo actuaba en distintos municipios de la costa mediterránea, especialmente contra turistas extranjeros, y que podría estar relacionado con otros grupos criminales que operan en diferentes puntos de España.

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