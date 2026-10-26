Cuatro detenidos en Alicante tras un ataque con armas motivado por un delito de odio

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de un ataque con arma de fuego mientras profería expresiones de odio a la víctima en Alicante y, posteriormente, a otras tres personas vinculadas con él por delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas.

Según un comunicado de la Policía, la víctima denunció que una persona había efectuado disparos mientras se encontraba tomando un café en un bar y que el presunto autor le habría proferido expresiones de odio contra él.

Los disparos ocasionaron daños en su vehículo, pero no lograron alcanzar a la víctima.

Tras el suceso, los investigadores identificaron al autor e hicieron registros en tres domicilios relacionados con él, en los que se practicó la detención a tres personas, un hombre por delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delito de odio y daños, una mujer por delitos de tráfico de drogas y un tercer hombre por delitos de tráfico de drogas y reclamación judicial.

También se intervinieron 3.700 gramos de marihuana, 30 gramos de hachís, una balanza de precisión, unos 300 euros en billetes fraccionados, dos chalecos antibalas y una catana.

Posteriormente, siguió la investigación para encontrar el arma con el que se efectuaron los disparos, para lo que se hizo un dispositivo policial con el que los agentes, tras tener conocimiento de un vehículo en circulación cuyos ocupantes portaban armas de fuego, establecieron un dispositivo de búsqueda y pudo ser localizado en una gasolinera cercana.

Los ocupantes intentaron huir, pero los agentes interceptaron e identificaron a las personas que había en él y localizaron un arma de fuego oculta, una operación en la que se volvió a detener al principal investigado, por los delitos de tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, al no tener carnet de conducir, y a una cuarta persona por delitos de tenencia ilícita de armas.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.