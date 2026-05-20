La Costa Blanca será la sede del congreso anual del turismo del golf y generará un volumen de negocio de hasta 45 millones en tres años

El turismo del golf elige Alicante para celebrar su próximo congreso anual, lo que generará un volumen de negocio de hasta 45 millones de euros en los próximos tres años, según los cálculos de la organización. El presidente de la Internacional Association of Golf Tour Operators (IAGTO), Peter Walton, ha anunciado durante la convención que este año se celebra en Málaga que en 2027 será Alicante la ciudad que acoja el evento anual de la asociación más importante de la industria turística especializada en el producto golf.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha asegurado que la celebración de esta reunión “es una gran noticia para la ciudad porque nos sitúa en el mapa del turismo deportivo internacional y refuerza el posicionamiento de Alicante como destino”.

Poquet ha asistido a Málaga junto con la consellera de Turismo, Marian Cano, el director del Patronato Turismo de Costa Blanca, Jose Mancebo, y el presidente y secretario general de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana, Salvador Lucas y Angel Llopes, entidad que ha impulsado la consecución de este importante hito para el destino.

La delegación alicantina en la convención de Málaga | Costa Blanca

En mayo de 2027

El evento se celebrará en Alicante del 17 al 19 de mayo de 2027 y congregará a unos mil delegados, incluyendo touroperadores internacionales, agentes especializados, destinos turísticos, campos de golf, cadenas hoteleras y empresas del sector turístico premium. De esta forma, se estima un impacto directo de 1,5 millones de euros durante la semana en la que se desarrolla el evento y un impacto acumulado en destino de entre 30 y 45 millones de euros en los tres años posteriores, derivado de la actividad comercial, la promoción internacional y la generación de negocio turístico asociado.

El programa contará con un torneo de golf para unos 320 jugadores distribuidos en varios campos. En términos de alojamiento, el evento generará unas 2.320 noches de hotel, lo que supondrá un impulso para el sector turístico y la economía local.

Desde la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca destacan que “la designación de Alicante como sede de este evento consolida el posicionamiento del destino en el mercado internacional del turismo de golf, refuerza su capacidad organizativa y evidencia la fortaleza de la colaboración institucional entre administraciones y asociación sectorial para la captación de grandes eventos con alto impacto económico y reputacional”.

Asimismo indican que el segmento golf contribuye a la desestacionalización del turismo y genera una enorme riqueza en el territorio con un impacto económico anual de 918 millones, más de 10.000 puestos de trabajo al año y 510.000 pernoctaciones anuales en los hoteles de la Comunidad Valenciana.