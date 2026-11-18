La mujer que intentó cortar las cuerdas de las que colgaba por la fachada de su edificio en Alicante un trabajador de una empresa de rehabilitación ha sido condenada a dos años de cárcel por homicidio en grado de tentativa.

La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado sentencia por escrito tras el reconocimiento de los hechos en el inicio del juicio, celebrado el 28 de septiembre, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y se dictase la misma sentencia “in voce”.

El fallo incluye una compensación económica que la procesada ha pactado con la acusación ejercida por el trabajador que, en enero de 2021 cuando estaba colgado en la fachada entre los pisos 12 y 13, vio cómo la procesada salió por la galería de su cocina con un objeto afilado y cortó una de las cuerdas.

Después trató de cortar la segunda, la llamada cuerda principal que evitaba que se precipitase al vacío, pero los gritos “desesperados” de los compañeros de la víctima consiguieron que se detuviese, mientras que el operario tuvo que sujetarse en una cornisa para no caer.

Así lo relata el fallo que aplica a la procesada la eximente incompleta de anomalía psíquica y la atenuante de reparación del daño.

La sentencia acuerda también un seguimiento médico-psiquiátrico para la mujer que, en aquel entonces padecía una alteración psíquica no diagnosticada que mermaba parcialmente sus facultades intelictivas y volitivas.