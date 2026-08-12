El Ayuntamiento modifica la norma y establece un solo racó por cada hoguera en 2027

El Ayuntamiento de Alicante limitará el número de racós a uno por hoguera, en aplicación de un decreto que entrará en vigor en las Hogueras 2027, como ha explicado este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en una asamblea extraordinaria de la Federació. La limitación del número de racós quedará compensada por los nuevos espacios de ocio, de concesión pública municipal, que se distribuirán por distintos puntos de la ciudad con una programación controlada en cuanto a horarios, seguridad, limpieza y convivencia. La actividad económica que generen estos nuevos espacios, de acuerdo a un estudio que ha desgranado la edil, sufragaría distintos costes de la Fiesta y aumentaría en 185.000 € la cuantía de la subvención municipal destinada a las comisiones, hasta llegar a 1.095.900 euros. En la actualidad es de 820.900 €, y se vería incrementada en un 22,54%.

La edil ha recalcado que “este nuevo modelo de racó nace con la intención de que las normas ayuden a proteger una Fiesta que se encamina hacia su Centenario. Se trata de potenciar unas Hogueras que sean compatibles con la convivencia y el descanso vecinal. Se quiere que esos nuevos espacios funcionen de una manera ordenada, segura, transparente y compatible con la convivencia. No se trata de suprimir ese modelo consolidado a través de los años. Sí, sustituirlo por otro, adaptándolo a los días de Fiesta y respetando los actos centrales de las Hogueras”.

Según la edil, “este decreto busca que el ocio también financie la Fiesta”. Ha seguido explicando que “hasta ahora, una parte de los recursos municipales se destinaban a asumir determinados gastos vinculados a las propias celebraciones. Ahora lo que se intenta es que la actividad económica que se genere en esos nuevos espacios, contribuya a sufragar gastos de la Fiesta como mascletàs, castillos, Palmera y servicios protocolarios, y que los recursos municipales que se liberen se destinen a algo que todos compartimos, las Hogueras”.

Cristina Cutanda.- Concejala de Fiestas

Igualdad de oportunidades

La concejala ha insistido, al mismo tiempo, que “no se pretende que el lugar que ocupa una hoguera en la ciudad determine las oportunidades económicas que tiene para financiar su Fiesta. El decreto pretende reducir un agravio comparativo que se había generado entre las hogueras del centro y de los barrios. Tenemos hogueras extraordinarias en el centro, pero también en los barrios. Y somos conscientes del esfuerzo que hacen las comisiones pequeñas y medianas para sacar adelante sus hogueras. Así, cada uno de las comisiones deberá elegir cuál, de entre los racós instalados en 2026, quiere mantener”.

Las situaciones detectadas, sobre todo este pasado junio, ha obligado al Ayuntamiento a la redacción del decreto expuesto por la edil. Entre ellas, publicidad de empresas de ocio en segundos y terceros racós, venta de entradas y situaciones que podían hacer pensar que espacios autorizados a entidades festeras estaban siendo explotados por terceros, según ha expuesto Cutanda. La edil ha recalcado que “ésta una cuestión de cumplimiento de las reglas que todos tenemos que respetar”. En este punto ha citado la ordenanza al señalar que establece que “los títulos habilitantes no pueden cederse directa o indirectamente a terceros, y que los establecimientos autorizados deber ser explotados directamente por la entidad a la que se le concede la autorización”.

La edil ha finalizado señalando que “el Ayuntamiento no podía mirar hacia otro lado ante esa situación. No podíamos exigir el cumplimiento de las normas a unos, y permitir que otros las interpretasen de otra forma. El resultado de unas actuaciones previas es lo que nos ha obligado a analizar la situación y a tomar decisiones. Siempre pensando en el bien de la Fiesta porque no queremos quitarle el futuro a nadie, sino garantizar el futuro de unas Hogueras casi centenarias".