Alicante impulsa las obras de mejora del entorno del Mercadillo de Teulada por medio millón de euros

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes el proyecto de obras de mejora del entorno del Mercadillo de Teulada en su primera fase, con el objetivo de realizar los trabajos de la mejora y adecuación del entorno, con un presupuesto total de 457.990 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Este proyecto de intervención, pactado con el grupo municipal de Vox en el marco del acuerdo presupuestario, se impulsa para ejecutar las actuaciones de acondicionamiento y urbanización de mejora de las condiciones de uso, funcionalidad y accesibilidad del espacio destinado al desarrollo de la actividad comercial en el Mercadillo de Teulada.

Las obras consisten en las actuaciones previas y demoliciones, la pavimentación de aceras y aparcamiento, mejora en el mobiliario urbano, la señalización, la gestión de residuos de construcción, y se proyecta la instalación de una pantalla LED en la zona sureste del recinto.

Asimismo, se van a llevar a cabo actuaciones del fresado, así como se va a mejorar la zona peatonal, el entorno de la señalización, se dispondrán nuevos elementos de mobiliario urbano, papeleras, bancos, y la colocación de señalización viaria vertical y el pintado de las marcas viales y la señalización horizontal correspondiente a la delimitación de plazas de aparcamiento y puestos del mercadillo.

Valoración de la concejalía de Mercados

La concejala de Mercados, Lidia López, ha explicado que con estas obras "se va a renovar y mejorar la pavimentación del recinto y su entorno, el acondicionamiento de los accesos peatonales y adecuamos los espacios destinados a los puestos de venta y al estacionamiento, con el fin de facilitar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad tanto de los comerciantes como de los usuarios".

Además, también está prevista la mejora de las infraestructuras y servicios existentes, con la instalación de un nuevo vallado exterior, contribuyendo a la modernización y mejora funcional del recinto. Estas obras llevarán a cabo una intervención en una de los mercadillos más grandes de la ciudad que cuenta con una superficie de venta de 15.450 m², y actualmente dispone de 373 puestos en Alicante.

La modernización de los mercados de venta no sedentaria forma parte de un plan llevado a cabo como una herramienta clave que favorezca el comercio de proximidad para modernizar nuestros mercadillos mejorando sus entornos y espacios para que más personas acudan a comprar en ellos y se consoliden como punto de referencia de los jóvenes que son los futuros clientes.