El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a promover un consumo responsable, prevenir e informar a los ciudadanos con recomendaciones para comprar de forma más segura tanto en comercios locales como de forma on line durante este próximo Black Friday y en la campaña comercial de la Navidad.

La iniciativa impulsada por el Centro Educativo municipal de Recursos del Consumo - Cerca- contempla la instalación de dos carpas, situadas en la avenida de la Constitución, los días 24 y 26 de noviembre y el 16 y 17 de diciembre, donde podrán recibir asesoramiento, resolver dudas, conocer sus derechos con folletos, juegos, actividades y se entregarán regalos por participar.

Entre las principales recomendaciones que se promueven en el decálogo del consumidor inteligente se encuentran: comprar lo que se necesita, no lo que le quieren vender, comparar los precios antes de decidir, comprobar los descuentos, fijar un presupuesto, no dejarse llevar por las prisas, comprar en establecimientos fiables, proteger sus datos personales y bancarios, leer las condiciones de compra, conocer sus derechos y conservar los justificantes.

Las carpas funcionarán en horario de mañana y tarde, 9:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Desde el Cerca en estas jornadas se ofrece información técnica clara, práctica y accesible sobre sus derechos como personas consumidoras que van a permitir identificar las ofertas reales y realizar un mejor consumo.

Las compras por internet: precaución

Además, se recomienda prestar especial atención a las compras on line, que la web identifique al vendedor y tenga sus datos de contacto, con una información clara sobre el envío, las devoluciones y reclamaciones, verificar bien la dirección web que sea correcta y no imite a una marca conocida, que cuente con opiniones fiables de otros compradores, utilice medios de pago seguros, y se recomienda llevar cuidado porque una gran oferta puede ocultar detrás una estafa.

Los técnicos del Cerca con respecto a la campaña de la Navidad también están promoviendo hacer un consumo más sostenible, y aconsejan elaborar listas de compra, establecer presupuestos, evitar el desperdicio alimentario, apostar por productos duraderos y valorar alternativas como la reutilización, el intercambio o los regalos experienciales.